KUKE została uznana za najlepszą na świecie instytucję wspierającą przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej w prestiżowym konkursie „Leaders in Trade” organizowanym przez branżowy magazyn Global Trade Review. Nagrodę wręczono na gali w Londynie, podczas której wyróżniono instytucje oraz najważniejsze transakcje z obszaru finansowania międzynarodowego handlu i inwestycji.

- Ten tytuł jest zwieńczeniem gigantycznej pracy, jaką wykonaliśmy w ostatnich latach. Nowe rozwiązania wspierające inwestycje krajowe i zagraniczne polskich firm, zielone gwarancje dla finansowania transformacji energetycznej, ale również dużo większa aktywność na rynku inwestycji infrastrukturalnych w krajach rozwijających się, skutkująca włączaniem polskich producentów i wykonawców do łańcuchów dostaw. Do tego szybkie reagowanie na zmieniające się sytuacje rynkowe, w tym bycie liderem odbudowy Ukrainy. Wszystko przy efektywnej współpracy z rządami wielu państw, międzynarodowymi instytucjami rozwoju i komercyjnymi bankami na całym świecie. To zbudowało naszą globalną rozpoznawalność jako zaufanego i nowatorskiego partnera, który jest chętnie zapraszany do najróżniejszych transakcji. Niewiele polskich instytucji finansowych może pochwalić się taką rozpoznawalnością, o docenieniu w postaci tak prestiżowych nagród nawet nie wspominając. Traktujemy to zwycięstwo jako zachętę do dalszego działania – podkreślił Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.

Na tegorocznej krótkiej finałowej liście do tytułu „najlepszej agencji kredytów eksportowych” znalazły się KUKE i Etihad Credit Insurance ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Warto też przypomnieć, że już w ubiegłym roku KUKE była bardzo blisko sukcesu w konkursie, gdyż zakończyła rywalizację na 2. pozycji, tuż za Exportkreditnämnden (EKN) ze Szwecji.

Wyboru spośród krajowych agencji kredytów eksportowych dokonuje zespół redakcyjny Global Trade Review poszerzony w tym roku o radę, w składzie której znaleźli się cenieni specjaliści z branży trade i export finance.