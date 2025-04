KUKE weźmie na siebie 80 proc. ryzyka transportu towarów na Ukrainę

Nie ma handlu bez transportu

Działania KUKE i decyzja KE została dobrze przyjęta przez przedsiębiorców. - Dobra wiadomość: KUKE będzie udzielać reasekuracji obejmującej ryzyko związane z wojną (takie jak szkody wynikające z bezpośrednich działań wojskowych, aktów sabotażu, terroryzmu, powstań i zamieszek) na rzecz firm ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenie transportu na terytorium Ukrainy. Bezpośrednimi beneficjentami programu KUKE będą autoryzowane firmy, uprawnione do świadczenia usług ubezpieczeniowych w Polsce. Beneficjentami pośrednimi będą firmy transportowe uprawnione do świadczenia usług na terenie Polski oraz dostarczające towary na terytorium Ukrainy. Wartość projektu to ponad 6 mld złotych. Polish-Ukrainian Chamber of Commerce gratuluje Janusz Wladyczak, Katarzyna Kowalska i całemu Teamowi KUKE. Nie ma handlu i odbudowy bez transportu! – napisał Dariusz Szymczycha, pierwszy wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej na portalu LinkedIn.

Jak podkreśliła Komisja Europejska, standardowe ryzyko handlowe związane z transportem towarów nie jest objęte programem pomocy, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 r.