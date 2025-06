Premier miał pomysł, jak podreperować wizerunek rządu, ale go z niewiadomych powodów porzucił. Wiedząc, że polityka przyspieszyła, a politycy zużywają się znacznie szybciej, po wakacjach 2024 roku zapowiedział powszechną spowiedź ministrów. Zamiast świętować rocznicę wygranej i wpadać w samozadowolenie, chciał w imieniu obywateli przesłuchać i rozliczyć każdego ministra. Chciał pokazać się jako surowy szef rozliczający rząd z błędów i rozczarowań. Idea była dobra, ale przyszła powódź, a Donald Tusk przestawił się na tryb kryzysowy. I do pomysłu nie wrócił. Potem uznał, że wszelkie zmiany przeprowadzi po wyborach, a na razie skupi się na kampanii prezydenckiej.

Z jednej strony mówił, że będą to kolejne najważniejsze wybory po 1989 roku. Ale nawet nie wysyłał do Andrzeja Dudy obiecanych ustaw, by ten mógł je wetować i by wyborcy zobaczyli, jak ważne jest zdobycie Pałacu Prezydenckiego przez KO. W efekcie z niemal 200 ustaw uchwalonych przez Sejm wybrany 15 października 2023 roku, Andrzej Duda zawetował raptem kilka, a kilka innych odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Tusk sam więc unieważnił własną retorykę.

W dodatku w poniedziałek premier ogłosił, że nic się nie zmienia, ani kroku wstecz, rząd będzie pracował z całą siłą i zasypie prezydenta Karola Nawrockiego ustawami. „Ruszymy z robotą bez względu na okoliczności, bo po to zostaliśmy wybrani” – mówił. „Wybory prezydenckie nic tu nie zmieniły i nie zmienią” – przekonywał. Ale to sprzeczne z tym, co mówiła KO aż do ciszy wyborczej, że to wybory najważniejsze, o najwyższą stawkę, że od nich wszystko zależy.

Jak rząd ma odzyskać zaufanie rozczarowanych wyborców? Działać, nie czekać, nie szukać wizerunkowych sztuczek

By pokazać, że wciąż ma większość, premier zapowiedział wniosek o wotum zaufania dla rządu. Ale teraz już nie bardzo rząd ma czas na różne wizerunkowe sztuczki. Rekonstrukcja, która miała być nowym wizerunkowym otwarciem po wygranej Rafała Trzaskowskiego, w sytuacji wygranej Karola Nawrockiego nie ma głębszego sensu.