Koniec Trzaskowskiego? To Tusk i Kaczyński powinni odejść

Karol Nawrocki kłamał w kampanii i wyszły na jaw fakty z jego życiorysu, które powinny go skreślić z opcji wyborców. Ale strona rządowa zrobiła z tego taki magiel, telewizja publiczna tworzyła w swoich serwisach taki szum propagandowy, że Polacy mieli tego dość. Gdy mamy wrażenie, że wszyscy się na kogoś uwzięli, to instynktownie stajemy po jego stronie.

Uwagami Marka Czyża, twarzy telewizji publicznej za rządów obecnej koalicji, który w czasie wieczoru wyborczego pozwolił sobie na słowa o „części normalnej Polski, która pójdzie spać normalnie”, mogą być zaskoczeni widzowie, którzy telewizję publiczną oglądają sporadycznie. Bo ci, którzy regularnie śledzą serwisy telewizji publicznej, wiedzą, że stać go na dużo, dużo więcej. Snusy, kawalerki, prostytutki, narkotyki i kibolskie bijatyki – takie są akcenty kampanii wyborczej na ostatniej prostej – witał widzów przed programem „19.30”. Bo innych akcentów przecież w kampanii nie było.

Postawiono znak równości: pierwsza Polska, reprezentowana przez Rafała Trzaskowskiego, to Polska praworządna, druga, uosabiana przez Karola Nawrockiego – łamiąca prawo. Pierwsza prawdomówna – druga okłamującą wyborców. Pierwsza merytoryczna, przekonująca do swoich racji – druga zastraszająca wyborców.

Nikt nie lubi być pouczany. Polacy już w tylu wyborach dawali Platformie za tę manierę pouczania nas czerwona kartkę. I nic się nie zmienia.

Prezydencie Trzaskowski – warszawska służba zdrowia czeka

Rafał Trzaskowski również mijał się z prawdą w tej kampanii. Jednym z najbardziej bolesnych kłamstw było to o fantastycznie funkcjonującej warszawskiej służbie zdrowia i zapowiedź, że taką służbę zdrowia wprowadzi w całej Polsce. Warto zaprosić prezydenta Warszawy pod którąś z przychodni przed 7 rano zimą, gdy jest mróz, by postał w długiej kolejce osób czekających na otwarcie gmachu, bo panie w recepcji nie przyjmują telefonicznych rejestracji w dniu wizyty. Mógłby też spróbować zapisać się na operację barku np. w Szpitalu Praskim to wiedziałby, że podany termin operacji już za rok ma traktować jako termin optymistyczny. Powinien też posiedzieć w kolejce ze starymi ludźmi przed gabinetem któregoś ze specjalistów, który już godzinę spóźnia się na dyżur w przychodni NFZ, bo przedłużyła mu się praktyka prywatna. A przecież takie są korki na mieście.

Koniec Trzaskowskiego? To Tusk i Kaczyński powinni odejść

Ruszymy do przodu jako kraj, jeśli dwie strony polskiego sporu zaczną ze sobą w najważniejszych dla Polski sprawach rozmawiać. Nie jest to możliwe do czasu, aż Jarosław Kaczyński i Donald Tusk nie odejdą z polskiej polityki, najlepiej zabierając ze sobą na polityczną emeryturę kilku najradykalniejszych harcowników.

Przegrana Rafała Trzaskowskiego prawdopodobnie kończy jego karierę. I to nie jest dobra wiadomość, bo odejdzie polityk, który mógł zastąpić Donalda Tuska jako szefa partii. I który dawał nadzieję, że pod jego kierownictwem PO odblokuje swoje kontakty z PiS.

Wróciły emocje, ale nie te z 2023 roku, lecz te z 2015 roku

Czym więc były te wybory, jeśli nie starciem dwóch Polsk, liberalnej i konserwatywnej?

Wrócił dawny podział, który zadecydował o przegranej PO w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Na Polskę elit i Polskę, której się nie udało, Polskę, która poucza, i Polskę, która ma tego dość. Polskę, która stawia nas przed egzaminem, i Polskę, która w związku z tym idzie na wagary.

Te wybory pokazały też bowiem, że Koalicja Obywatelska niewiele zrozumiała po doświadczeniu w 2015 roku, gdy na osiem lat oddała Polskę PiS.

Donald Tusk w telewizyjnym wystąpieniu w poniedziałek powyborczy przypominał Jarosława Kaczyńskiego dni po przegranych wyborach w 2023 roku. Zastosował manewr ucieczki do przodu. Ani słowa o próbie zrozumienia, co się stało, i wyciągnięcia wniosków. Wie, że mógłby i powinien być sam rozliczony. Postawił nas przed egzaminem. Ale czy sam go zdał?

Zapowiedział nowe otwarcie i intensywne prace rządu. A gdzie był jego rząd przez ostatnie dwa lata? Gdzie sukcesy rządu, którymi mógłby się pochwalić w kampanii Rafał Trzaskowski. Fakt, że po objęciu władzy przez Koalicję Obywatelską okazało się, że mimo ośmiu lat, wygrani nie przygotowali się do rządzenia, nie mieli w komputerach gotowych projektów ustaw, nawet sensownego planu, co po kolei robić, był bolesnym dowodem nieszanowania Polaków. A później nie było lepiej.

I dzisiaj możemy zapytać za bardem: „Jaki jeszcze numer mi wytniesz / W którą ślepą skierujesz ulicę / Ile razy palce sobie przytnę / Nim się wreszcie klamki uchwycę”.

Ile razy jeszcze?