Karola Nawrockiego mogłaby też spotkać kara za kilka innych rzeczy. Choćby za nieprzygotowanie do roli, którą postanowił zagrać. Każdego z kandydatów można byłoby pewno zagiąć szczegółowymi pytaniami z jakiejś dziedziny, np. o znajomość nazwisk prezydentów sąsiadujących z Polską krajów. Może też nie musiał znać rodzajów sił zbrojnych i orientować się w najważniejszych programach dozbrojenia Marynarki Wojennej, co Szymon Hołownia wykuł na pamięć. Ale skoro Nawrocki promuje się hasłem „Fedrować, wydobywać, rozwijać!”, to nie powinien się dać nabrać na przebiegle zadane pytanie o średnie roczne wydobycie węgla w zamkniętych kopalniach. Podobnie wstydliwym momentem dla kandydata wielokrotnie wspierającym się autorytetem Lecha Kaczyńskiego była nieznajomość słów Lecha Kaczyńskiego, że „Bez wolnej Ukrainy nie ma wolnej Polski”. Przykrycie tego ripostą, że to świadczy o tym, że jestem kandydatem niezależnym – też nie było przekonujące.

Trzaskowski nie powiedział stop nadużywaniu TVP w kampanii

Oczywiście, gdyby było coś na rzeczy z zarzutów Karola Nawrockiego, że służby specjalne i władze miasta Gdańska były zaangażowane na którymkolwiek etapie w rozniecanie tej afery afer, to byłoby to skandaliczne psucie państwa. Wtedy wina Trzaskowskiego za niepowstrzymanie tego byłaby bezsporna. Ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że na to nie ma aktualnie dowodów.

Na pewno natomiast Rafał Trzaskowski mógł zareagować na liczne sygnały o zaangażowaniu mediów publicznych, zwłaszcza TVP na jego rzecz w kampanii. Te zarzuty to nie są wymysły. Wiele swoich głównych serwisów informacyjnych w tej kampanii telewizja publiczna przekształcała w wyciek nienawiści wobec Karola Nawrockiego. Rafał Trzaskowski nie miał w związku z tym pytań do TVP o równe prawa kandydatów, sprawiedliwy dostęp do czasu antenowego w telewizji publicznej, rzetelność informacji, misję telewizji publicznej. Kandydat hojnie przyjmował prezenty od telewizji, takie jak ostatni, czyli transmisja na żywo z jego wiecu w Tarnobrzegu w wieczorze wyborczym.

Za co Rafałowi Trzaskowskiemu powinno być głupio

Rafał Trzaskowski w tych wyborach często gra rolę tego złego. Bardzo dużo w jego kampanii zostało przekombinowane. Jego wygląd, wizerunek, który przez lata budował, zupełnie rozszedł się z jego postawą w debatach. To, co mówił, było inne niż to, czego się spodziewaliśmy. Uwierzył, że wyborcy siedzą w szufladach i wystarczy powrzucać do każdej z nich dla każdego coś miłego, by zabrali swoje graty i przeszli do jego szuflady. A to tak nie działa.

Wyborcy wszystko wybaczą, ale nie to, gdy ktoś udaje kogoś innego, niż jest. Za odbieranie ukraińskim kobietom 800+, które wychowują dzieci, więc nie pracują zawodowo, będzie się kiedyś Rafał Trzaskowski wstydził. Za mówienie o migracji językiem prawicy, bez ujawnienia żadnej wrażliwości choćby na los kobiet i dzieci przepychanych siłą przez polskie służby na drugą stronę granicy – będzie się kiedyś wstydził. Podobnie za wytykanie PiS-owi, że tworzył centra integracji dla migrantów.