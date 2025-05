Debata z 12 czerwca: Karol Nawrocki w absolutnej defensywie

I Nawrocki nie był w stanie tej argumentacji sprostać. Wątki mieszkania w Gdańsku pojawiały się w wypowiedziach kilku kandydatów, którzy wbijali szpile Nawrockiemu, a ten odpowiadał kilkoma wyuczonymi formułkami. Sztab przygotował go na odpieranie ataków przez ataki na Trzaskowskiego, granie na antyniemieckich i antyunijnych resentymentach, ale przecież w niechęci do Zachodu nie mógł przebić kandydatów tak nacjonalistycznych jak Sławomir Mentzen, ksenofobicznych i antysemickich jak Grzegorz Braun, czy wreszcie otwarcie prorosyjskich jak przerażający Maciej Maciak – w jego przypadku zapamiętamy tyradę na cześć Władimira Putina, który tak bardzo kocha dzieci, że rodzice z całego świata marzą, by wysłać swe pociechy do Rosji. A jak zapamiętamy z debaty Nawrockiego? Jako nieszczerze uśmiechającego się polityka o charyzmie zbliżonej do Mariusza Błaszczaka, który w bulwersującej opinię publiczną historii brnie w spiralę niewiarygodnych tłumaczeń.

Co jeszcze zapamiętamy z tej debaty? Z pewnością ostrą kłótnię lewicowych kandydatów – Magdaleny Biejat z Adrianem Zandbergiem, którzy walczą desperacko o ten sam elektorat.

Niczego przełomowego nie zapamiętamy za to z wystąpień Sławomira Mentzena i Szymona Hołowni, którzy walczą o trzecie miejsce.

Dlaczego debata obnażyła słabość obecnej TVP

No i na koniec, niestety, zapamiętamy blamaż Telewizji Publicznej, mającej ustawowy obowiązek organizowania debaty. Z trójki prowadzących najlepiej wypadł Piotr Witwicki z Polsatu, zadawał ciekawe pytania. Ale prowadzący w ogóle nie zapanowali nad czasem – zaplanowana na dwie i pół godziny debata trwała niemal cztery, co było niestrawne.

Prowadząca ze strony TVP Dorota Wysocka-Schnepf zajęta była głównie odpieraniem ataków ze strony kandydatów, głównie Krzysztofa Stanowskiego. Stanowski brutalnie faulował, wyciągając historię rodziny jej męża, za którą ona w żaden sposób nie odpowiada. Ale prowokując ją, obnażył jej nieprofesjonalizm – Wysocka-Schnepf odpowiadała bowiem na osobiste wycieczki Stanowskiego, nie reagując na skandaliczne proputinowskie tezy Maciaka czy kolejne antysemickie wycieczki Brauna. Właściwie potyczki między prowadzącą a Stanowskim były chyba najciekawszymi elementami tej debaty.

Z jednej strony. jeśli debatę w 2023 roku w TVP mógł prowadzić Michał Rachoń, to dlaczego teraz nie miałaby jej prowadzić Dorota Wysocka-Schnepf, która stronniczość udowodniła, stawiając choćby ideologicznie nacechowane pytanie o aborcję? Z drugiej strony, czy tak miały wyglądać media publiczne po 15 października 2023 roku?