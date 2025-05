21:58 Adrian Zandberg: Naszym najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce

- Temu bezpieczeństwu zagraża imperialna polityka. I dlatego polską racją stanu jest sprawiedliwy pokój za naszą wschodnią granicą (...). Polską racją stanu jest to, żeby rosyjskie wojska nie stacjonowały we Lwowie – stwierdził kandydat na prezydenta.



21:56 Wpis na koncie Szymona Hołowni

O godz. 21:43 na koncie Szymona Hołowni w serwisie X pojawił się wpis, w którym Karol Nawrocki został nazwany kłamcą. Pisarz Tomasz Łysiak zapytał, czy Hołownia - wbrew zasadom debaty - korzysta teraz z telefonu komórkowego, czy jego konto prowadzi „jakiś asystent”.



21:55 Szymon Hołownia: Polską racją stanu jest sprawiedliwy pokój na Ukrainie

- Trzeba jasno i wyraźnie budować porozumienia, które będą dążyły do tego, by zmusić Rosję, aby usiadła przy stole – mówił marszałek Sejmu. Jak dodał Polska powinna zagwarantować sobie udział w odbudowie Ukrainy, a także zapewnić ciągłość ekshumacji na Wołyniu.

21:54 Trzecie pytanie

- Co jest dziś podstawowym interesem Polski w sprawie negocjacji w sprawie pokoju na Ukrainie? - brzmi pytanie Piotra Witwickiego.



21:53 Sławomir Mentzen: Polska nie jest w stanie dbać o nasze interesy, bo za politykę celną odpowiada Unia Europejska

- Nie dążmy do dalszej integracji Unii Europejskiej, bo takich sytuacji, w których politycy nie będą w stanie dbać o polskie interesy będzie coraz więcej - stwierdził.

21:52 Grzegorz Braun: Trzeba odzyskać niepodległość

- Trzeba prowadzić własną politykę i trzeba robić dobre interesy. Żeby robić te dobre interesy trzeba normalizować relacje z najbliższymi sąsiadami. Istnieje EFTA, istnieje BRICS bardzo interesujący projekt, nie należy uprawiać polityki jednowektorowej – zaapelował.



21:51 Artur Bartoszewicz: Nie zgodzę się na rezygnację z polskiego złotego

- Polski złoty da nam możliwość obrony przed cłami - stwierdził.

21:50 Magdalena Biejat proponuje precyzyjne uderzenie w odpowiedzi w wielki przemysł technologiczny USA

- Pokazanie, że nie damy się rozgrywać pojedynczo. To jest strategia na politykę Donalda Trumpa. (...) Musimy iść dalej, przygotowywać się na nowy ład światowy. Kierunek, w który powinniśmy iść to transformacja energetyczna, zadbanie o ceny energii – mówiła kandydatka na prezydenta.



21:49 Maciej Maciak: Trzeba było się wcześniej zastanowić i tymi szalonymi pomysłami odcinania się od perspektywicznych wschodnich rynków nie szastać

- Dziś każdy suwerenny kraj stwierdziłby: ok, wprowadzacie nam cła, znajdziemy sobie zbyt w innych krajach. (...) Na naszej wschodniej granicy znajduje się najbardziej perspektywiczny rynek wszelkich promocji - stwierdził.

21:48 Wyborcza debata jest transmitowana na telebimie przed gmachem TVP

Wyborcza debata jest transmitowana na telebimie przed gmachem TVP Foto: PAP

21:47 Posłanka o „chichocie” Trzaskowskiego

Szefowa klubu Lewicy oceniła, że śmiech Rafała Trzaskowskiego przy temacie reprywatyzacji „może go drogo kosztować”.

21:46 Artur Dziambor: No nie podoba mi się to

Były poseł Konfederacji Artur Dziambor krytycznie ocenił debatę w TVP zaznaczając, że smutne i wściekłe miny przeważają nad uśmiechem i żartem.

21:45 Karol Nawrocki: Wojna handlowa między USA i UE byłaby zła dla obu strony

- Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na zaniechaną, zaniedbaną prezydencję w Radzie Europejskiej polskiego rządu. To powinno być forum do dialogu między UE a USA. Byłem w Stanach Zjednoczonych, spotkałem się z Donaldem Trumpem i ważnymi politykami amerykańskimi – mówił prezes IPN.



21:44 Rafał Trzaskowski: Najważniejszy jest interes Polski

- Oczywiście te cła są z nim sprzeczne i dlatego warto na ten temat z Trumpem rozmawiać. Te cła szkodzą polskiemu interesowi, amerykańskiemu interesowi, europejskiemu interesowi. (...) Mam nadzieję, że będziemy w stanie te argumenty przedstawiać Trumpowi w sposób efektywny – powiedział kandydat KO na prezydenta.

21:43 Adrian Zandberg: Na wojnie handlowej stracimy

- Czas wolnego handlu dobiega końca. My musimy szybko odbudować zdolności produkcyjne, które przez naiwną politykę straciliśmy – stwierdził kandydat Razem na prezydenta.



21:42 Stanowski: Nic nie zrobicie, bo najpierw musicie zapytać swoich przełożonych

- Tu uczestniczą niewłaściwe osoby. Tu powinien stać Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, ludzie, którzy będą rzeczywiście podejmować decyzje. Osoby, które tu walczą o prezydenturę same nie wcisną nawet guzika w windzie – powiedział kandydat na prezydenta.

21:41 Szymon Hołownia: Ja chcę bronić interesów polskiej gospodarki

- Działać trzeba na dwa sposoby: wszędzie gdzie się da rozmawiać o tym, że dziś jesteśmy dla USA i Donalda Trumpa dobrym partnerem, punktualnie płacącym klientem. Druga rzecz to skupić się na tym, by jak najszybciej podnieść konkurencyjność polskiej gospodarki – powiedział kandydat Polski 2050 na prezydenta.



21:39 Marek Jakubiak: Trzeba szanować Donalda Trumpa, a nie krytykować za każdym razem, gdy ma rację

- Do produktów, które są sprowadzane z USA tutaj dolicza się VAT. Ja mu (Trumpowi) się nie dziwię, że on walczy o interes Stanów Zjednoczonych (...). Jest symetria między relacjami handlowymi, Amerykanie już nie są frajerami - odparł.

21:39 Dorota Wysocka-Schnepf pyta o cła Donalda Trumpa

Jak Europa powinna odpowiedzieć na wojnę handlową Trumpa?

21:38 Sławomir Mentzen; Nie zamierzam godzić interesów narodowych z dążeniem do dalszej integracji UE

- Polskie interesy narodowe są znacznie ważniejsze niż dobro Unii Europejskiej. Dalsza integracja europejska jest bardziej w interesie Francji, Niemiec, niż takich krajów jak Polska – oświadczył kandydat Konfederacji na prezydenta.



21:37 Grzegorz Braun: Trzeba odzyskać niepodległość

- Jestem jedynym kandydatem stającym do tych wyborów, który ten program głosi – przekonywał Braun.



21:36 Artur Bartoszewicz: Polacy chcą być w UE

- Ale 62,5 proc. mówi, że Unia Europejska to są silne państwa narodowe wewnątrz Unii. W Paryżu jest szkoła wojny gospodarczej od 25 lat. Bo wojna gospodarcza w Unii Europejskiej to codzienność - mówił.

21:33 Magdalena Biejat: Interes Polski leży w naszym sojuszu z UE

- Prawica lubi was straszyć, ze zagrozi to naszej suwerenności narodowej. Tymczasem, gdy w odpowiedzi na kryzys związany z koronawirusem wprowadzaliśmy Fundusz Odbudowy nikt z nas nie stracił samostanowienia (...). Słabsza Francja, słabsze Niemcy to większa szansa dla Polski, by przejąć stery mocniej, niż robiliśmy to do tej pory - stwierdziła.

21:32 Joanna Senyszyn: UE jest najlepszym co przytrafiło się Polsce w historii

- Jest bardzo ważne, aby następowała większa integracja UE, ponieważ i tak już obecnie ponad 70 proc. prawa obowiązującego w Polsce jest uchwalane w UE – mówiła kandydatka na prezydenta.



21:31 Szef klubu KO chwali kandydata KO

Przewodniczący sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński ocenił, że Rafał Trzaskowski zmiażdżył Karola Nawrockiego w sprawie mieszkań.

21:30 Karol Nawrocki: Polska jest w Europie od 1000 lat

- Jesteśmy dziś UE potrzebny, szczególnie nasi przedsiębiorcy dobrze realizują się na wspólnym europejskim rynku. Polska powinna być liderem UE w budowaniu relacji transatlantyckich. My w UE musimy dbać o sprawy polskie: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Zagrożeniem dla Polski są wszystkie próby centralizacji, na które się nie zgadzam - stwierdził.

21:29 Rafał Trzaskowski: Wydawajmy 5 proc. PKB na obronność

- Trzeba wzmacniać Sojusz Północnoatlantycki (...) Unia Europejska wreszcie zaczęła mówić naszym językiem: chcą wydawać więcej na obronność, na przemysł obronny – odparł.



21:27 Adrian Zandberg: UE słabnie dziś w konkurencji z USA, z Chinami

- Niemcy, Francja złapały zadyszkę i to oznacza, że Polska powinna dziś w większym stopniu wziąć odpowiedzialność za przyszłość projektu europejskiego. Kluczowa dla przyszłości naszej gospodarki jest kwestia europejskich inwestycji – stwierdził Zandberg, który chce ułatwienia inwestycji publicznych finansowanych z kredytu.



21:26 „Polityczny synek Gronkiewicz-Waltz”. Poseł PiS atakuje Trzaskowskiego

Komentując fragment debaty i wymianę zdań między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim poseł PiS Adam Andruszkiewicz nazwał kandydata KO „politycznym synkiem Hanny Gronkiewicz-Waltz”, poprzedniczki Trzaskowskiego w warszawskim ratuszu.

21:25 Hołownia. Dziś jesteśmy w punkcie, w którym trzeba budować silną obecność Polski w UE

- Musimy dziś być państwem nie tylko Europy wschodniej, ale też Europy północnej – przekonywał marszałek Sejmu.



21:24 Marek Jakubiak: Siłą i potęgą kraju jest potęga wewnętrzna

- Jak będziemy myśleli o tym, że nam Francja przyjdzie z pomocą, to zajdziemy dokładnie tak daleko jak w 1939 roku doszliśmy. (...) Realnym sojuszem dla nas jest Pakt Północnoatlantycki (...) UE radziłbym, aby zaczęła o swoją obronność martwić się jak najbardziej – odparł kandydat.

21:24 Czas na pytania z polityki międzynarodowej

Radomir Wit pyta kandydatów jak zamierzają pogodzić interesy narodowe z dążeniem do pogłębiania integracji europejskiej i wzmacniania naszej pozycji w UE.

21:21 Karol Nawrocki pyta Rafała Trzaskowskiego dlaczego miasto Warszawa chce poddać eksmisji mundurowych i ich sześcioletnie dziecko

- Jak zwykle pan manipuluje, bo to sądy podejmują tego typu miesiące. Ja politykę mieszkaniową zmieniłem. W Warszawie nie sprzedajemy mieszkań z bonifikatą komunalnych, by nie było przekrętów, takich jakie były pana udziałem. Druga kwestia to kwestia reprywatyzacji – za moich rządów nie oddaliśmy ani jednego mieszkania, remontujemy pustostany, poszerzamy naszą bazę, jeśli chodzi o mieszkania komunalne (...). A za eksmisję odpowiadają sądy i tych w Warszawie nie ma od wielu, wielu lat – odpowiedział Trzaskowski. Nawrocki w ripoście zarzuca Trzaskowskiemu, że ten „jest skuteczniejszy niż mafia reprywatyzacyjna", co miał usłyszeć od jednej z mieszkanek Warszawy.

21:19 Senyszyn pyta Hołownię

- Jakie kroki planujecie zrobić, by ochronić polskich rolników? - pytała Senyszyn. - Bezpieczeństwo żywnościowe będzie dla mnie jednym z priorytetów – zapewnił Hołownia. Marszałek Sejmu wyrażał przekonanie, że państwo powinno interweniować na rynku produktów rolnych. Bycie eksporterem żywności Hołownia nazwał „naszym dobrem narodowym”.



21:17 Biejat do Mentzena; Jakie jest pani stanowisko wobec alimentów

- W życiu nie pomyślałbym o tym, że nie płacenie alimentów może mieć coś wspólnego z czymś dobrym – odparł Mentzen. Kandydat Konfederacji na prezydenta dodał, że „20 lat POPiS-u nie wystarczyło, by załatwić” sprawę egzekwowania alimentów. - Szokujące jest dla mnie to, że pan Sławomir Mentzen nie wie, skąd mi przyszło do głowy, że nie stawia w centrum dobra dzieci – ripostowała Biejat.



21:15 Adrian Zandberg pyta Rafała Trzaskowskiego

Zandberg przypominał, że KO obiecywała przed wyborami, że skończy z zawłaszczaniem spółek Skarbu Państwa. - Dlaczego oszukaliście ludzi, czy nie jest panu wstyd? - pytał. - Niech pan składa inicjatywy, miał pan szansę być w rządzie, walczyć z tymi wszystkimi kwestiami, o których pan opowiada, a pan cały czas się ustawia jako recenzent – odparł Trzaskowski. - Proszę brać odpowiedzialność za partię, której jest pan wiceprzewodniczącym – ripostował Zandberg.

21:13 Łukasz Warzecha: Nudna debata

Komentator Łukasz Warzecha, w przeszłości publikujący na łamach „Rz” ocenił, że poza napięciem między prowadzącą Dorotą Wysocką-Schnepf a Krzysztofem Stanowskim debata jest „po prostu nudna”.

21:11 Grzegorz Braun pyta Adriana Zandberga o ceny energii

- Ja opowiadam się za tym, żebyśmy w Polsce rozpoczęli duże inwestycje w energetykę jądrową, ponieważ uparte trzymanie się węgla w energetykę węglową doprowadziły do sytuacji, że w perspektywie najbliższych lat elektrownie, na których opiera się nasza gospodarka, wyczerpią się (...). Potrzebujemy zacząć inwestować w energetykę jądrową - mówi Zandberg. Stwierdzenie, że możemy opierać gospodarkę o węgiel Zandberg nazywa „bajkami”. Braun odpowiada, że są to „lewackie bajki z mchu i paproci”. - Za mojej kadencji wracamy do węgla – mówi Braun.



21:08 Jakubiak zadaje pytanie

Kandydat mówi, że Warszawa była straszną ofiarą wojny i pyta Hołownię jak się odnosi do polityki historycznej w sytuacji, gdy Niemcy piszą nam historię. - Nie mam wrażenia, że Niemcy piszą nam historię (...) Ja proponuję, że trzeba z Niemcami umówić się na to, że (...) potrzebujemy, aby na Fundusz Obrony Narodowej, który założymy, wpłacili setki miliardy euro, aby po tym jak zniszczyły nasz kraj (w czasie II wojny światowej) odbudowali naszą siłę - odpowiada marszałek Sejmu.



21:06 Stanowski pyta Hołownię o poglądy ws. aborcji

- Aborcja zawsze jest złem, zawsze jest dramatem. Natomiast jeśli mówi pan o perspektywie człowieka, który jest publicystą, pisarzem, autorem, a perspektywą kogoś, kto chce brać odpowiedzialność za całą wspólnotę, to to są inne perspektywy, choć poglądy się nie zmieniają - tak Hołownia odpowiada na pytanie o wyrażane przed wejściem do polityki poglądy na temat aborcji.



21:04 Rafał Trzaskowski zadaje pytanie Karolowi Nawrockiemu

Trzaskowski pyta o oświadczenie, w którym Nawrocki zobowiązał się do dożywotniej pomocy Jerzemu Ż. - Nie ma pan zdolności honorowej do tego, aby zabierać głos w kwestiach mieszkań. Był pan szefem sztabu Hanny Gronkiewicz-Waltz jest pan współodpowiedzialny (...) za czyścicieli mieszkań - odpowiada Nawrocki. - Nie wybudował pan w latach 2022-2023 żadnego mieszkania komunalnego, a 14 tys. mieszkań wybudowali deweloperzy. Ja pomogłem panu Jerzemu i sprawiłem, że nie stracił mieszkania komunalnego – odparł Nawrocki. - Hucpa i bezczelność jest nieprawdopodobna. Podobał pan Nawrocki panu Jerzemu za mieszkanie – dodał.



21:01 Sławomir Mentzen zadaje pytanie Rafałowi Trzaskowskiemu

Mentzen mówi, że proponuje wprowadzenie konkurencyjnych wobec NFZ funduszy ubezpieczeń zdrowotnych. - Ochrona zdrowia musi być publiczna, to jest dla nas wszystkich zadanie najważniejsze. Trzeba ją reformować, trzeba pozyskiwać fundusze z KPO – odpowiada Trzaskowski. Kandydat KO na prezydenta mówi, że jako prezydent Warszawy „wybudował jeden szpital od podstaw” a szpitale warszawskie, jak dodał, nie są tak zadłużone jak inne. Mentzen w odpowiedzi stwierdził, że postulat wprowadzenia konkurencyjnych funduszy ubezpieczeń zdrowotnych był w programie Platformy Obywatelskiej w 2011 roku.

21:00 Marek Woch zadaje pytanie Karolowi Nawrockiemu

Czy pan jako prezydent zrobi porządek z tym, by przedstawiciele ruchów społecznych byli równo traktowani z partyjniakami? - pyta Woch. - Samorządowcy, na każdym szczeblu, robią naprawdę kawał ciężkiej pracy dla Rzeczpospolitej i mają doskonałe doświadczenie (...). Jako prezydent będę wspierał środowiska społeczne i polskich samorządowców (...). Dziwię się dzisiaj rządowi Donalda Tuska, że likwiduje zrównoważony rozwój państwa polskiego – odpowiada Nawrocki. Woch w ramach riposty podziękował Nawrockiemu za deklarację. - Będziemy trzymać za słowo – dodał.



20:58 Manifestacja przeciwników Trzaskowskiego przed gmachem TVP

„Rafał - prezydent SB-ków”, „Trzaskowski - odejdź” - z takimi hasłami przyszła przed gmach Telewizji Polskiej grupa demonstrantów.

Przeciwnicy Rafała Trzaskowskiego przed TVP Foto: PAP/Marcin Obara

20:55 Kandydaci zadają sobie pytania

Szymon Hołownia pyta Karola Nawrockiego: dlaczego ukrywa przekręty, które zrobił, by wbić zęby w mieszkanie człowieka, który nie ma ani mieszkania, ani opieki. Nawrocki odpowiada, że w swoich mediach społecznościowych umieścił film dotyczący tego, jak wyglądała sprawa mieszkania pana Jerzego. - Pomogłem człowiekowi, kupiłem od niego mieszkanie i przekazałem je ostatecznie na cele charytatywne (...). Proszę być spokojnym o los tego mieszkania, a państwa zachęcam do zapoznania się z filmem w moich mediach społecznościowych. Szymon Hołownia w ripoście mówi: Karol Nawrocki jest kłamcą, skłamał w akcie notarialnym, że zapłacił za wykup mieszkania.



20:54 Karol Nawrocki: Jestem politykiem od sześciu miesięcy

- Do dnia dzisiejszego, przez całe życie, nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej – mówi Nawrocki, który przeciwstawia się Rafałowi Trzaskowskiemu i jego doświadczeniu politycznemu. - Ja mówię po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, Rafał Trzaskowski: niemieckie fundacje, Soros – podkreśla.



20:53 Joanna Senyszyn: Czasami miałam wrażenie, że Sejm jest tak marny, że gdyby wziąć 460 posłów zebrać z łapanki na ulicy, to może lepsze stanowiliby prawo

- Moja droga do polityki powinna być wzorem dla wszystkich. Najpierw trzeba pokazać, co się potrafi zrobić ze swoim życiem, a dopiero potem układać życie innym – mówi Senyszyn.



20:52 Magdalena Biejat: Czas na zmiany w polityce

- Ja nigdy nie ściemniam, nigdy nie zmieniam zdania pod wpływem sondaży. (...) Walczę o wasze sprawy – przekonuje kandydatka Nowej Lewicy.



20:51 Adrian Zandberg: Osobiste cechy polityka mają drugorzędne znaczenie

- Problem jest systemowy (...) Ludzi wkurza to, że politycy traktują majątek wspólny tak jak koryto, do którego ustawiają się w kolejce, jak i to, że politycy siedzą w kieszeni wielkiego biznesu – mówi kandydat Razem na prezydenta.



20:50 Polska 2050 chce zakazu telefonów w szkołach

Postulat w trakcie debaty przypomniał jej kandydat Szymon Hołownia.

20:50 Artur Bartoszewicz: Strażacy pomagają, politycy szkodzą

Bartoszewicz proponuje weto obywatelskie – możliwość odwoływania polityków z zajmowanych stanowisk.

20:48 Grzegorz Braun: Wiarygodność to coś, na co zapracować można latami

- Tę właśnie mocną kartę moją wykładam przed państwem. (...) Co do klasy politycznej, to okazja czyni złodzieja. Trzeba więc zmniejszyć liczbę tych okazji – wprowadzić państwo minimalne, system prezydencki (...) Kara śmierci dla zbrodniarzy, zdrajców, szpiegów, to by nam się przydało tutaj – mówi kandydat na prezydenta.



20:46 Marek Jakubiak: Polityka to działalność roztropna dla dobra wspólnego

- Bez tego nie da rady. Polityk musi lubić ludzi. (...) Do polityki musi iść po to, aby dla dobra wspólnego coś zmieniać. Powinna być dwukadencyjność w Sejmie - apeluje.

20:45 Trzaskowski: Kampania prezydencka w ostatnich dniach pokazała co jest najważniejsze - przede wszystkim przejrzystość

Trzaskowski apeluje, by wszystkie oświadczenia majątkowe kandydatów na prezydenta były jawne. Kandydat KO na prezydenta mówi też, że pomagać ludziom trzeba bezinteresownie „a nie za mieszkanie”. - Ostatnia rzecz – nie bądź obojętny – apeluje.



20:43 Mentzen: Politycy to bardzo źli oraz leniwi ludzie

Ja nie jestem posłem zawodowym, nie pobieram uposażenia poselskiego, nie wziąłem ani złotówki na kilometrówki. Mógłbym spokojnie żyć poza polityką w komfortowych warunkach – przekonuje kandydat Konfederacji na prezydenta.



20:42 Marek Woch przekonuje, że dziś polityka to obsadzanie spółek i obsadzanie urzędów

- Jest selekcja negatywna. Nie dopuszcza się ekspertów, nie dopuszcza się ludzi wykształconych na listy wyborcze (...). Marszałkiem Sejmu jest człowiek, który (...) nie może znaleźć magistra – mówi Woch nawiązując do faktu, że Hołownia ma średnie wykształcenie.

20:41 Internauci zwracają uwagę na flagi Stanowskiego

Uwagę użytkowników mediów społecznościowych zwróciły flagi, które na swoim pulpicie ustawił Krzysztof Stanowski.

20:41 Hołownia: Trzeba się pilnować

- Stąd to wszystko co robię w Sejmie, by uporządkować proces stanowienia prawa (...). To próby wprowadzenia (w Sejmie) alkomatu (...). Musimy dawać ludziom przykład – mówi marszałek Sejmu.

20:40 Radomir Wit zadaje pytanie

Wity pyta jakie cechy kandydatów sprawią, że opinia o politykach ulegnie poprawie.

20:38 Jacek Nizinkiewicz: Pierwsza runda dla Mentzena

Dziennikarz „Rzeczpospolitej” Jacek Nizinkiewicz ocenił, że pierwszą rundę debaty wygrał Sławomir Mentzen z Konfederacji. „Po spięciu i nerwie z poprzednich debat nie było śladu” - zaznaczył.



20:37 Karol Nawrocki: Trzeba wrócić do wspierania polskich rodzin, do tych wartości, które zachęcają Polaków do zakładania rodzin

- W moim programie będzie duży projekt powrót do Domu Polska skierowany do całej Polonii na całym świecie i zwolnienia PIT dla rodziców dwójki lub więcej dzieci – zapowiada Nawrocki.

20:36 Joanna Senyszyn: Aborcja do 12. tygodnia to prawo człowieka

Senyszyn mówi też, że niedostateczna pomoc ojców w wychowaniu dziecka oraz model matki-Polki, która ma się poświęcać, zniechęca kobiety do posiadania dzieci.



20:35 Magdalena Biejat: Jest oczywiste dla każdej kobiety, że dostęp do aborcji jest ważnym warunkiem, gdy decyduje o tym, czy zachodzi w ciążę

Ale to nie wszystko, bo młoda kobieta, która decyduje się mieć rodzinę, chce mieć pewność, że będzie miała ją za co utrzymać (...). Czy będzie miała gdzie mieszkać. Wreszcie wiele osób po pierwszym dziecku nie decyduje się na kolejne, bo wiedzą jak trudno się dostać do żłobka, jak trudno opłacić przedszkole – stwierdziła kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta.

20:34 Adrian Zandberg: Ja opowiadam się za prawem kobiet do wyboru do 12 tygodnia ciąży

- Dla bardzo wielu młodych ludzi ta decyzja, decyzja o tym, by zdecydować się na dziecko, to decyzja, którą odwlekają dlatego, że pracują na śmieciówkach, że czynsz za mieszkanie zabiera im połowę tego co zarobią, a nawet więcej - przekonuje.

20:32 Artur Bartoszewicz: Wystarczy powiedzieć aborcja i są natychmiast „za” i „przeciw”

- Przerwijmy to, zróbmy demokrację bezpośrednią. Zdecydujmy raz na zawsze. Polki chcą bezpieczeństwa, chcą rodziny, chcą piękna, chcą sukcesu w swojej pracy, chcą rozwoju. Przestańmy zastraszać się zjawiskami, procesami, które tylko nas dzielą - deklaruje.

20:31 Grzegorz Braun: Brońmy dzieci

- W mojej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego będą też proliferzy, obrońcy życia – zapowiada Braun. - Brońmy życia, każdy z nas, w pewnym momencie stanie się bezbronny – dodaje.



20:30 Marek Jakubiak zarzuca Wysockiej-Schnepf propagandę

Jakubiak kwestionuje wiązanie prawa aborcyjnego z kryzysem demograficznym.



20:29 Wysocka-Schnepf odpowiada Stanowskiemu

Zacytuję pana profesora Bartoszewskiego, który niegdyś mówił, że kiedy pijany zwymiotuje na mnie w autobusie, to nie jest to obelga, jest to nieprzyjemne. Nie każdy może mnie obrazić - powiedziała Dorota Wysocka-Schnepf, komentując wypowiedź Krzysztofa Stanowskiego, który zarzucał jej brak obiektywizmu. - Nie sądzę, żeby panią ktoś chciał tutaj obrażać - odpowiedział jej Marek Jakubiak.

20:28 Bluza Krzysztofa Stanowskiego

Krzysztof Stanowski przyszedł na debatę w TVP nie w garniturze, lecz w bluzie promującej zbiórkę pieniędzy na chorego chłopca, Ignasia. Według obecnego stanu, do zakończenia zbiórki potrzeba 10,7 mln zł. Stanowski wzywa, by ratować dzieci, które się urodziły.

20:27 Trzaskowski: Macierzyństwo i ojcostwo jest piękne

- Najpierw kobiety muszą czuć się bezpieczne. Jeśli nie będą mogły decydować o swoim życiu i zdrowiu nie będą się czuć bezpieczne – podkreśla Trzaskowski. Kandydat KO na prezydenta mówi o budowie żłobków, przedszkoli i szkół. - Tak jak ja to robię w Warszawie – dodaje. Prezydent Warszawy mówi też o potrzebie budowy mieszkań.



20:26 Mentzen: To bzdura, że Polki nie chcą mieć dzieci dlatego, że nie mogą ich potem zabić

- Polki nie mają dzieci, bo z różnych przyczyn nie chcą ich mieć - twierdzi Mentzen dodając, że jest to problem kulturowy i efekt propagandy wymierzonej w rodziny wielodzietne. - Gdyby media raz na jakiś czas dały artykuł, że macierzyństwo jest piękne, dzieci byłoby więcej – mówi kandydat Konfederacji na prezydenta.



20:25 Marek Woch krytykuje ZUS

20:24 Maciak: Jeśli mamy mniejszą dzietność tzn. że ktoś chce, aby tak było

Maciak zarzuca kontrkandydatom, że marnują pieniądze m.in. na zbrojenia.



20:23 Szymon Hołownia apeluje o referendum ws. przepisów aborcyjnych

- Należy oddać głos narodowi, ponad połowa społeczeństwa to kobiety – podkreśla Hołownia. Hołownia mówi też, że aby odwrócić katastrofę demograficzną trzeba zmienić Polskę, a nie jedną ustawę.

20:22 Pytanie zadaje Wysocka-Schnepf

Wysocka-Schnepf pyta o katastrofę demograficzną w kontekście prawa aborcyjnego w Polsce

20:22 Działacz Konfederacji chwali słowa Mentzena

Były szef biura prasowego Konfederacji Tomasz Grabarczyk zgodził się z opinią kandydata Konfederacji o systemie ochrony zdrowia podkreślając, że proponowane rozwiązania działają m.in. w Szwajcarii.

20:21 Karol Nawrocki: Wbrew sondażom zostanę prezydentem Polski

- To nie sondaże decydują o tym, kto będzie prezydentem Polski, nie na nie będę się oglądał jako prezydent – oświadczył kandydat popierany przez PiS na prezydenta. - Będę budował sojusz polsko-amerykański i nie zgodzę się na budowę NATO-bis w UE – dodał.



20:19 Joanna Senyszyn: Będą oczywiście żoną stanu, a nie mężem stanu

- Będę się sprzeciwiać wszystkim ustawom, które będą uchwalane jedynie w interesie partii, a nie społeczeństwa i Polski. Polkom i Polakom wmówiono, że trzeba wydawać 5 proc. PKB na obronność. To ogromne, niewyobrażalne pieniądze. Już teraz widać gołym okiem, że wojny nie będzie – mówi Senyszyn.



20:18 Magdalena Biejat zgadza się, że problem mieszkaniowy jest poważnym problemem

Biejat mówi o obniżeniu cen kredytów hipotecznych przez obniżenie zysków banków na tych kredytach. - Ja nie będę się bała ani banków, ani deweloperów - zapewnia.

20:17 Adrian Zandberg mówi o problemie mieszkaniowym

- PiS i Platforma pompowały pieniądze w system dopłat do kredytów. Pieniądze, które lądowały ostatecznie na kontach firm deweloperskich - przekonuje.

20:17 Przed siedzibą TVP zgromadzili się zwolennicy poszczególnych kandydatów

Zwolenniczka Karola Nawrockiego Foto: PAP, Marcin Obara

20:16 Artur Bartoszewicz mówi o demokracji bezpośredniej

- To razem, w referendach, zdecydujemy o tym, co jest dla nas najważniejsze – mówi kandydat na prezydenta.



20:15 Grzegorz Braun: Najważniejsza jest wiarygodność

- Ci, którzy dziś w kampanii wyborczej opowiadają wam to, czy owo, nie są wiarygodni (...) Potrafię stawać sam, przeciw wszystkim. Potrafię upominać się o polski interes narodowy (...). Nawet jeśli w tej telewizji zabieram pierwszy raz po latach na żywo, zachowuję wiarygodność. (...) Tu jest Polska, Polska dla Polaków i niech tak zostanie - mówi.

20:14 Marek Jakubiak: Jacek Kurski piękne studio to wybudował

Jakubiak zapowiada oszczędności na państwie.

20:12 Krzysztof Stanowski: Bardzo się cieszę, że wreszcie jestem w tej świątyni propagandy

Stanowski atakuje Wysocką-Schnepf, którą nazywa arcykapłanką propagandy. - Ale dobrze, że pani tu jest, bo jest pani prawdziwym symbolem tego co się dzieje z polskimi mediami, że nie jest to czysta woda, tylko jest to taki sam ściek jak wcześniej. (...) To nie jest obiektywizm, pani nie powinno tu być - mówi do Wysockiej-Schnepf Stanowski.

20:10 Rafał Trzaskowski: Najważniejsza w polityce jest uczciwość

Trzaskowski: Ostatnie dni niestety pokazały, że przynajmniej jeden z kandydatów powinien zastanowić się czy ma moralne prawo do tego, by starać się o najwyższy urząd w RP. Najważniejsze sprawy do załatwienia to bezpieczeństwo, 5 proc. PKB na bezpieczeństwo to sprawa fundamentalna. Są też sprawy takie, które zawetował prezydent Duda: język śląski czy sprawa pigułki po.



20:09 Sławomir Mentzen mówi o ochronie zdrowia

Mentzen: Obecny niewydolny, dziadowski system ochrony zdrowia jest z 2003 roku. Politycy bali się tego ruszyć. Trzeba wprowadzić konkurujące między sobą systemy ubezpieczeń zdrowotnych. NFZ działa źle, w każdym kolejnym roku działa gorzej. Ten system zbankrutował, trzeba go zmienić.



20:08 Marek Woch: 21 lat temu TK orzekł, że NFZ to instytucja patologiczna i niekonstytucyjna

Woch zapowiada likwidację NFZ i abolicję ZUS dla przedsiębiorców oraz wprowadzenie emerytur stażowych.

20:07 Maciej Maciak: To marszałek Szymon Hołownia na mnie, jako zwykłego obywatela zainicjował nagonkę

Maciak: Nie wierzcie w to, że tacy ludzie będą w stanie jako prezydenci odpowiednio zastosować prawo łaski. Zdarzają się pomyłki, błędy. (...) Musimy mieć bardzo dobre stosunki ze wszystkimi głowami państw, te głowy zostały wybrane przez ich narody.



20:06 Odpowiada Szymon Hołownia

Hołownia: Ustawa o zakazie smartfonów w podstawówkach już budzi opór wielu środowisk, ale niezależnie od poparcia zamierzam ją jako prezydent złożyć i znaleźć dla niej większość. Nigdy też nie ułaskawię polityka. Prezydent powinien być stróżem praworządności.



20:05 Pierwszy blok pytań: polityka krajowa

Pytanie zadaje Piotr Witwicki z Polsatu. Pytanie brzmi: czy macie punkty programu, które nie cieszą się popularnością, ale jesteście gotowi je wprowadzać wbrew sondażom, bo to interes narodowy?

20:03 Kandydaci będą odpowiadać na pytania w dwóch blokach tematycznych: polityka krajowa, polityka zagraniczna

W każdym bloku kandydaci usłyszą po trzy pytania dziennikarzy – po jednym od każdego dziennikarza prowadzącego debatę.



20:00 Zaczyna się debata 13 kandydatów na prezydenta

Debatę można oglądać w TVP, TVN24 i Polsat News. Zachęcamy do śledzenia relacji tekstowej w rp.pl.



19:54 Debata rozpoczyna się już za pięć minut

Wszyscy kandydaci na prezydenta są już w studiu TVP.



19:47 Kandydaci już w TVP

Kolejni kandydaci na prezydenta przybywają do studia TVP.

Kandydat Konfederacji na prezydenta poseł Sławomir Mentzen Foto: PAP/Marcin Obara

Kandydatka Lewicy na fotel prezydenta Magdalena Biejat Foto: PAP, Marcin Obara

Na debatę przyjechał Maciej Maciak Foto: PAP, Marcin Obara

Karol Nawrocki przybył na debatę do TVP Foto: PAP/Marcin Obara

Grzegorz Braun po przybyciu na Woronicza Foto: PAP/Marcin Obara

19:43 Do siedziby TVP dotarł Krzysztof Stanowski

Stanowski to dziennikarz i biznesmen, w wyborach startuje jako kandydat niezależny.



W debacie weźmie udział Krzysztof Stanowski Foto: PAP/Marcin Obara

19:42 Na Woronicza jest już Marek Jakubiak

Marek Jakubiak jest kandydatem na prezydenta koła Wolni Republikanie.



Na Woronicza jest już Marek Jakubiak Foto: PAP/Marcin Obara

19:40 Na debatę przybyła już Joanna Senyszyn

Senyszyn startuje w wyborach jako kandydatka niezależna. Jest jedną z dwóch kobiet – obok Biejat – walczących o prezydenturę.



Na debatę przybyła już Joanna Senyszyn Foto: PAP, Marcin Obara

19:38 Karol Nawrocki tuż przed debatą apeluje o głosowanie na niego

19:21 To będzie ostatnia debata prezydencka przed ciszą wyborczą

Debata rozpocznie się już za niespełna 40 minut.



18:51 Magdalena Biejat jedzie na debatę do TVP tramwajem

Biejat rywalizuje o głosy wyborców lewicowych m.in. z byłym kolegą partyjnym Adrianem Zandbergiem, liderem Razem (Biejat była współprzewodniczącą tej partii, ale opuściła ją w 2024 roku).



18:46 Debaty organizowane i współorganizowane przez TV Republika zbojkotowała też Magdalena Biejat

Z kolei Maciej Maciak nie był na te debaty zapraszany.



18:41 Rafał Trzaskowski zaprasza na debatę

Trzaskowski brał jak dotąd udział w debacie organizowanej przez własny sztab i debacie „Super Expressu”. Zbojkotował trzy debaty organizowane i współorganizowane przez TV Republika.



18:00 Debata już za dwie godziny. Dla pięciorga kandydatów będzie to szósta debata

We wszystkich dotychczasowych debatach wzięli udział: Karol Nawrocki, Marek Jakubiak, Krzysztof Stanowski, Szymon Hołownia i Joanna Senyszyn. Pozostali kandydaci wzięli udział tylko w części debat. Najrzadziej w debatach widzieliśmy jak dotąd Macieja Maciaka, Rafała Trzaskowskiego i Magdalenę Biejat (wystąpili jak dotąd w dwóch debatach).



16:23 Osiem sztabów wyborczych protestowało przeciwko temu, by jako przedstawicielka TVP debatę prowadziła Dorota Wysocka-Schnepf

Wojciech Machulski, rzecznik sztabu kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena oraz przewodniczący klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek zorganizowali w poniedziałek konferencję przed siedzibą TVP. W jej trakcie Machulski przekonywał, że Wysocka-Schnepf „nie jest dziennikarzem obiektywnym i także w tej kampanii produkowała wiele materiałów, które w sposób bezpośredni uderzały w kandydatów na prezydenta”.



16:09 Oto kalendarz wyborczy na najbliższe dni

Tak wygląda prezydencki kalendarz wyborczy na najbliższe dni Foto: PAP

15:52 Z opublikowanego 12 maja sondażu wynika, że do II tury wyborów prezydenckich powinni wejść Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki

W badaniu IBRiS dla Polskiego Radia 24 kandydat KO na prezydenta uzyskał 31,5 proc. głosów, a Karol Nawrocki – 23,6 proc.

15:45 Jacek Nizinkiewicz wylicza 10 pytań, na które w czasie debaty musi odpowiedzieć Karol Nawrocki

Pytania dotyczą Jerzego Ż. i jego mieszkania w Gdańsku, które nabył Karol Nawrocki oraz niejasności z tym związanych.



15:34 Czy debaty mają wpływ na to, na kogo Polacy oddają głos w wyborach?

Z sondażu SW Research dla rp.pl wynika, że tak – 39 proc. uczestników badania odpowiedziało twierdząco na pytanie czy przebieg debat prezydenckich ma wpływ na to, na kogo oddadzą głos w wyborach prezydenckich. Tylko 20,1 proc. badanych zadeklarowało, że nie oglądają debat prezydenckich.



15:31 W debacie wezmą udział wszyscy kandydaci na prezydenta, których kandydatury zostały zarejestrowane przez PKW

W wyborach wystartują Artur Bartoszewicz (niezależny), Magdalena Biejat (kandydatka Lewicy), Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej), Szymon Hołownia (kandydat Polski 2050), Marek Jakubiak (kandydat koła Wolni Republikanie), Maciej Maciak (niezależny), Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji), Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS), Joanna Senyszyn (niezależna), Krzysztof Stanowski (niezależny), Rafał Trzaskowski (kandydat Koalicji Obywatelskiej), Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców), Adrian Zandberg (kandydat partii Razem). Dotychczas wszyscy kandydaci wzięli udział tylko w jednej debacie – tej organizowanej przez „Super Express”.



15:30 Zachęcamy do śledzenia relacji z debaty prezydenckiej w rp.pl

Po zakończeniu debaty na stronie rp.pl opublikujemy komentarze naszych publicystów, którzy ocenią, kto wygrał debatę, a kto wychodzi z niej przegrany.



Na jakich zasadach odbywa się debata prezydencka 12 maja?

Dotychczas odbyło się pięć debat prezydenckich – trzy organizowane lub współorganizowane przez TV Republika, jedna zorganizowana przez sztab Rafała Trzaskowskiego i jedna zorganizowana przez „Super Express”. Poprzenia debata – z udziałem 10 z 13 kandydatów (nie wzięli w niej udziału Rafał Trzaskowski, Magdalena Biejat i Maciej Maciak) - odbyła się 9 maja. Debata ta była organizowana przez trzy telewizje: TV Republika, TV Trwam i wPolsce24.

Debata rozpocznie się o godzinie 20. Poprowadzą ją Dorota Wysocka-Schnepf (TVP), Radomir Wit (TVN24), Piotr Witwicki (Polsat). Uczestnicy debaty nie mogą wnosić na nią żadnych rekwizytów, nie mogą też mieć przy sobie telefonów komórkowych.



W czasie debaty jej uczestnicy najpierw odpowiedzą na pytania zadawane przez prowadzących w dwóch blokach tematycznych: pierwszym dotyczącym polityki krajowej i drugim dotyczącym polityki zagranicznej. Każdy z kandydatów będzie miał 60 sekund na odpowiedź.

Następnie każdy z kandydatów będzie mógł zadać dwa pytania kontrkandydatom (przy czym każdy kandydat musi zadać pytanie dwóm różnym kontrkandydatom). Na zadanie pytania będzie 20 sekund, kontrkandydat będzie miał 60 sekund na odpowiedź, po czym pytający będzie miał 20 sekund na ripostę.

Na zakończenie każdy z kandydatów będzie miał 90 sekund na swobodną wypowiedź.



Kolejność w studiu, a także kolejność, w której kandydaci będą zabierać głos w poszczególnych rundach debaty, zostały ustalone na podstawie losowania. TVP Info opublikowało protokół z głosowania.