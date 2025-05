Karol Nawrocki przedstawia się jako filantrop, który pomógł z potrzeby serca, jako dobry samarytanin. Prawda jest taka, że nie pomagała z serca, tylko za cztery kąty. Kiedy w grudniu nie zastał pana Jerzego w domu, to go nie szukał, miał jedynie wypytać o niego sąsiadów. Co to za opieka? Gdzie była żona Nawrockiego, gdzie syn (który pisze teraz tyle o wartościach), gdy podopieczny zaginął? Dlaczego nie doglądali starszego i schorowanego człowieka, ani go nie szukali, kiedy Nawrocki przeniósł się do stolicy?

Afery mieszkaniowej Karol Nawrocki nie odklei się od siebie bez względu na wynik wyborczy

W ocenie części wyborców Nawrocki okazał się zwykłym cwaniakiem, który wykorzystał starszego schorowanego człowieka, żeby wzbogacić się na jego krzywdzie. I z tym powinien się zmierzyć, odpowiadając publicznie na pytania.

Sprawa będzie miała kontynuację, choćby w dwóch wątkach. Prezes IPN będzie musiał pokazać umowę przekazania mieszkania organizacji charytatywnej oraz przedstawić stanowisko w sprawie oddania pieniędzy za DPS i łożenia na opiekę nad panem Jerzym.