Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Dorota Kania stanie przed sądem za ujawnienie ujawnienia danych osobowych prok. Ewy Wrzosek

Znana prawicowa dziennikarka, Dorota Kania, stanie przed sądem za opublikowanie na portalu X kopii wniosku paszportowego prokurator Ewy Wrzosek z 1989 roku. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Publikacja: 18.08.2025 14:05

Dorota Kania

Dorota Kania

Foto: PAP/Adam Warżawa

mat

Zawiadomienie o przestępstwie prokurator Ewa Wrzosek złożyła do Prokuratury Krajowej po tym, jak kojarzona z PiS dziennikarka Dorota Kania opublikowała 19 marca w mediach społecznościowych zdjęcia wniosku o wydanie zezwolenia na wyjazd za granicę, który Wrzosek złożyła pod koniec lat 80. W dokumencie widać dane osobowe prokurator: imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki, ówczesne miejsce zameldowania, data urodzenia czy numer dowodu osobistego.

– Ujawnienie informacji o takim stopniu szczegółowości może posłużyć do wykorzystania ich w sposób stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa mojego i osób mi najbliższych – tłumaczyła Ewa Wrzosek.

Odnosząc się do tej sprawy Kania zaznaczyła na platformie X, że ujawnione przez nią informacje dotyczące prok. Wrzosek są ogólnodostępne, i w większości dostępne w oświadczeniach majątkowych.

W czerwcu dziennikarka usłyszała zarzut w tej sprawie. - Dane publicznie dostępne, m.in. w oświadczeniu majątkowym pani prokurator, są danymi szczątkowymi. Tutaj doszło do ujawnienia danych wrażliwych, w tym m.in. numeru PESEL, który jest daną taką podstawową i bardzo niebezpieczną w razie jego ujawnienia dla każdego pokrzywdzonego, a nie tylko pani prokurator Ewy Wrzosek – wyjaśniał wówczas Mikołaj Grzesik z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

Czytaj więcej

Prokurator Ewa Wrzosek podczas wypowiedzi dla mediów w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie
Prawo karne
Przesłuchanie prokurator Ewy Wrzosek jeszcze przed Wielkanocą
Reklama
Reklama

Prokuratura: Dorota Kania bezprawnie przetwarzała dane osobowe prokurator Ewy Wrzosek

W poniedziałek prokuratura poinformowała o skierowaniu do Sądu Rejonowego Warszawa-Praga w Warszawie aktu oskarżenia w tej sprawie. W komunikacie czytamy, iż dziennikarka bez uprawnienia i wbrew przepisom ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO przetwarzała dane osobowe prokurator Wrzosek poprzez „ujawnienie w ogólnodostępnym poście na portalu X skanu/zdjęcia kwestionariusza paszportowego pokrzywdzonej zawierającego m.in. jej numer PESEL, datę urodzenia, miejsce ówczesnego zamieszkania, imiona rodziców, ówczesny numer dowodu osobistego i znaki szczególne tj. informacja, z którą zapoznała się w związku z wykonywaną pracą dziennikarza w ramach badań materiałów dostępnych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie”. 

Dziennikarce grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat. 

Przypomnijmy, iż Dorota Kania zamieściła wpis po nagłej śmierci wieloletniej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Barbary Skrzypek. Kobieta zmarła na zawał serca 15 marca, trzy dni po tym, jak została przesłuchana przez Ewę Wrzosek. Skrzypek zeznawała jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. budowy dwóch wież i spółki Srebrna. Austriacki przedsiębiorca Gerald Birgfellner zarzuca Jarosławowi Kaczyńskiemu nakłonienie do wręczenia łapówki i niewywiązanie się z umowy.

Czytaj więcej

Ewa Wrzosek
Prawo karne
Sprawa śmierci Barbary Skrzypek. Prokurator Ewa Wrzosek wystąpiła o ochronę

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Prawo Karne Ewa Wrzosek

Zawiadomienie o przestępstwie prokurator Ewa Wrzosek złożyła do Prokuratury Krajowej po tym, jak kojarzona z PiS dziennikarka Dorota Kania opublikowała 19 marca w mediach społecznościowych zdjęcia wniosku o wydanie zezwolenia na wyjazd za granicę, który Wrzosek złożyła pod koniec lat 80. W dokumencie widać dane osobowe prokurator: imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki, ówczesne miejsce zameldowania, data urodzenia czy numer dowodu osobistego.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Budynek Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie
Samorząd i administracja
Znamy wyniki egzaminu na urzędnika mianowanego. „Przełamaliśmy barierę niemożności"
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Grodzenie jeziora - czy jest legalne? Prawo gwarantuje każdemu obywatelowi prawo powszechnego korzys
Prawo w Polsce
Czy można zagrodzić jezioro? Wody Polskie wyjaśniają
Manicure hybrydowy
Prawo dla Ciebie
Zamieszanie z hybrydowym manicure. Klienci zestresowani. Eksperci wyjaśniają
Kiedy dokładnie należy otworzyć testament i kto powinien to zrobić?
Spadki i darowizny
Kiedy dokładnie należy otworzyć testament i kto powinien to zrobić?
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Uchwałą Sejmu w neo-KRS. Żurek rozważa reaktywowanie starej KRS
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie