- Wszyscy wiemy, że niestety Telewizja Polska jest dzisiaj telewizją rządową - mówił rzecznik. Zarzucił TVP, że „oszukała wszystkie sztaby przy organizacji debaty”. Tłumaczył, że Grzegorz Sajór, dyrektor programowy Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, obiecał, że dzień po spotkaniu ze sztabami prześle informacje ws. osoby prowadzącej debatę, co, według relacji Machulskiego, nie nastąpiło. Sztab kandydata Konfederacji na dzień przed debatą otrzymał zaktualizowany regulamin debaty – podał rzecznik.

„Zostaliśmy przez Telewizję Polską oszukani”

- Jak w sądzie czasem, kiedy mamy podejrzenie, że sędzia może być nieobiektywny, to składamy wniosek o wyłączenie sędziego ze sprawy, tak tutaj złożyliśmy wniosek o wyłączenie pani redaktor Wysockiej-Schnepf, bo nie daje ona rękojmi obiektywnego prowadzenia debaty. Zostało to zupełnie zignorowane przez Telewizję Polską, która miała wprowadzać nową jakość - mówił rzecznik.

Wojciech Machulski przekonywał, że sztaby różnych kandydatów - Karola Nawrockiego, Krzysztofa Stanowskiego czy Joanny Senyszyn - zgłosiły sprzeciw wobec udziału Wysockiej-Schnepf w debacie „także w trosce o Telewizję Polską, która chcąc udawać przynajmniej, że nie jest telewizją zupełnie zależną od rządu, powinna zachowywać jakieś resztki obiektywizmu (...), żeby przeprowadzić debatę w sposób. który nie będzie budził wątpliwości co do obiektywizmu”. - To się nie stało. Zostaliśmy przez Telewizję Polską oszukani i chcemy pokazać jak na dłoni hipokryzję obecnej władzy, która za tę telewizję jest odpowiedzialna - zaznaczył.

Grzegorz Płaczek: TVP jest rozgrywana przez Koalicję Obywatelską

- To, co dzieje się w Telewizji Polskiej jest złe, obrzydliwe, haniebne - ocenił poseł Grzegorz Płaczek. - Nie tak wyobrażaliśmy sobie najważniejszą debatę, na którą czekała cała Polska - kontynuował. - Zdajemy sobie sprawę od długiego czasu, że TVP jest rozgrywana przez Koalicję Obywatelską, zdajemy sobie sprawę z jakże haniebnego poziomu manipulacji, ale to, co się dzieje w związku z nadchodzącą debatą jest po prostu druzgocące. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać w państwie demokratycznym - mówił.

Szef klubu Konfederacji zaznaczył, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyznało Dorocie Wysockiej-Schnepf antynagrodę Hiena Roku za 2024 r. w związku z zarzutami braku rzetelności dziennikarskiej.