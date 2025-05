Nic nowego nie wnieśli także kandydaci. To wszystko już było, nikt niczym nie zaskoczył. No, może Sławomir Mentzen nagle, w czwartej czy piątej odpowiedzi, przypomniał sobie, że trzeba mówić wolniej i zaczął wreszcie stawiać kropki. Trochę mogło zaskoczyć, że jednak potrafi. Ciekawe, dlaczego więc tego nie ćwiczy.

Kto wygrał trzecią debatę prezydencką w TV Republika?

W żadnej ze wcześniejszych debat nie miałem problemów ze wskazaniem tych kandydatów, którzy zaskoczyli pozytywnie, i tych, którzy zawiedli. W piątek było to znacznie trudniejsze.

Sztabowcy PiS dość otwarcie już przyznawali, że przez cały tydzień mieli spory problem z wyjściem z defensywy

Szymon Hołownia znowu wypadł całkiem nieźle, ale to już nie porywało. Adrian Zandberg miał swoje momenty, świetnie zaczął, odpowiadając Brzosce, ale potem się trochę gubił. Czyli w tej kampanii standard. Mentzen za to zaczął słabo, był zestresowany, debaty to zdecydowanie nie jego żywioł – ale zapewne trafiał do fanów i już przekonanych wyborców, znowu nie potrafiąc jednak przemówić do szerszego elektoratu. Krzysztof Stanowski trochę sobie robił jaja – raz śmieszniejsze, raz mniej – a trochę był zupełnie poważny, zmieniając styl w sposób zupełnie przypadkowy, czyli znów norma.

Ale po piątkowym starciu zdecydowanie zyska tylko jeden. To Karol Nawrocki, który w dość wyrównanej debacie, po najcięższym dla siebie tygodniu kampanii, mógł wreszcie poopowiadać o swoim programie, a nie tylko tłumaczyć się z tego, jak wszedł w posiadanie mieszkania po starszym człowieku. Wypadł zresztą nie najgorzej, bo z debaty na debatę zalicza on pewien progres, choć to progres naprawdę delikatny, bez szału. Wątpię, by poza zadeklarowanymi wyborcami PiS kogokolwiek przekonał. Ale to właśnie im chciał w piątek pokazać, że jego kampania idzie wedle planu. I to się mu udało.