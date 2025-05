- Debaty nie mają dużego znaczenia częściej w przypadku mężczyzn (44 proc.) niż kobiet (38 proc.). Odsetek badanych deklarujących, że przebieg debat nie ma wpływu na to kogo poprą w wyborach wzrasta wraz z wiekiem (24 proc. - najmłodsi, 51 proc. - najstarsi). Takie samo zdanie wyraża jedna na dwie osoby z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców i rzadziej niż co drugi badany posiadający dochody w granicach 5001 zł – 7000 zł netto (46 proc.) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.



Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 6-7 maja 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.