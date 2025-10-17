Reklama
W filmie „Wielkie piękno" Paulo Sorrentino nawiązuje dialog z Flaubertem, poniekąd szydząc z tego, że chciał napisać powieść o niczym. Nie będzie dziś felietonu o polityce, historii i czymkolwiek innym. To będzie felieton o niczym. Choć nie tak do końca.

Publikacja: 17.10.2025 04:30

Finalista XVI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego Paweł Wakarecy

Finalista XVI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego Paweł Wakarecy

Foto: PAP

Estera Flieger

Wśród pianistów istnieje przekonanie, a właściwie przesąd, że wybierając w finale Konkursu Chopinowskiego Drugi koncert f-moll, nie da się wygrać. Wzięło się to najpewniej ze statystyki. W „Barbarzyńcy w ogrodzie” Zbigniew Herbert opiewał piękno matematyki, dostrzegając je w antycznej i średniowiecznej architekturze. Tu zaś królowa nauk – bo nawet nie będę się kłócić, że jest nią historia – wszystko psuje: skoro liczby mówią, że większość zwycięzców grała Pierwszy koncert e-moll, to pianiści raczej nie zaryzykują.

Konkurs Chopinowski i Drugi koncert f-moll, czyli Paweł Wakarecy, Janusz Olejniczak i Martín García García

15 lat temu na ten koncert zdecydował się Paweł Wakarecy, uczeń słynnej prof. Katarzyny Popowej-Zydroń (była m.in. nauczycielką Rafała Blechacza, zwycięzcy w 2005 r.). Czasem sama się sobie dziwię, jak dobrze pamiętam tę scenę: śledziłam Konkurs w TVP Kultura, kiedy dziennikarze zapytali, dlaczego pianista wybrał właśnie ten. „Bo jest piękny” – odpowiedział. 

Czytelnicy i czytelniczki mogą mi wierzyć lub nie, ale to moje „rzymskie imperium” (by nawiązać do popularnego na platformach społecznościowych żartu). To znaczy, że bardzo często o tym myślę. Zwłaszcza pisząc. Jaki zresztą ma sens pisanie, jeśli najpiękniejsze słowa już padły. Przywołany wyżej Herbert poświęcił temu zresztą wiersz, „Objawienie”: „dwa może trzy/ razy/ byłem pewny, że dotknę istoty rzeczy/ i będę wiedział”. Poecie przerwał listonosz, myśl uciekła, Wakarecy dotknął istoty rzeczy i wiedział. Wiem, że królem Drugiego koncertu był Janusz Olejniczak, a interpretacja, jaką zaproponował w 2021 r. Martín García García, była – nomen omen – objawieniem, wykonanie Wakarecego pozostanie moim ulubionym. Chopin salonowy, osobisty, wręcz intymny. 

Mazurki trzeba po prostu lubić

Poszukiwaniu „wielkiego piękna” film poświęcił przecież – tak zresztą zatytułowany – Paolo Sorrentino. Ani nie zdradzając pointy, ani nie afirmując (stoję na stanowisku, że coaching należy zdelegalizować), pomyślałam, że „piękna” warto zbierać, wkładać pomiędzy strony książek niczym liście. Torebki i kieszenie płaszczy mam o tej porze roku zresztą wypełnione kasztanami, bo uwielbiam ich fakturę. I coś pięknego znalazłam ostatnio we wrześniowym „Znaku”. Michał Książek, poeta, reporter, inżynier leśnik i miłośnik przyrody, powiedział Paulinie Wilk: „3,5 tys. lat przed Chrystusem, niedaleko Miechowa, powstała waza. A na niej wyryty jest taki obraz: pole, rzeka, drzewo, wóz. Gdy to naczynie zbadano i opisano, okazało się, że ta trakcja kołowa była dużo starsza niż ta znad Eufratu i Tygrysu. Ja na wazie dostrzegłem co innego – pierwsze drzewo przydrożne. Często myślę o człowieku, który je wyrył. Na jednej jedynej wazie, a znaleziono w okolicy kilkadziesiąt tysięcy skorup”. Chcę to pamiętać za 15 lat. 

Wspomniany hiszpański pianista, dopytywany, jak grać mazurki, odpowiedział, że trzeba je po prostu bardzo lubić i się tym cieszyć. I znów: czy to nie piękne? Piszę, bo nie umiem grać, ale pomyślałam, że tym razem spróbuję zagrać mazurek. Mazurek o małych i wielkich pięknach. 

