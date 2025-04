– Rafał Trzaskowski tę kampanię prowadzi nie samotnie, ale sam. Zawsze, gdy będę mógł wesprzeć, będę do dyspozycji. Ale samodzielność Rafała Trzaskowskiego jest dla niego rzeczą priorytetową i tutaj nic się nie zmienia – zapewnił szef rządu.

Donald Tusk o zabójstwie lekarza w Krakowie: Musi się skończyć kampania napuszczająca ludzi na pracowników ochrony zdrowia

Tuska pytano też o zabójstwo w Krakowie lekarza tamtejszego szpitala przez jednego z pacjentów. 35-latek wtargnął do gabinetu, w którym przyjmował lekarz, i zadał mu wiele ciosów nożem. Powodem ataku było niezadowolenie z wcześniejszego leczenia.

– Wszyscy byliśmy wstrząśnięci tragiczną śmiercią lekarza w Krakowie. To nie pierwszy przypadek agresji przeciwko pracownikom służby zdrowia. Jutro, w dniu Święta Pracy, będziemy wszyscy myśleli o ludziach pracy, ja będę szczególnie ciepło myślał o wszystkich pracownikach służby zdrowia, w związku z powtarzającymi się, idiotycznymi aktami agresji – mówił premier. – To było wyjątkowe, to było coś makabrycznego, ale wiemy, że to jest codzienność – dodał.

– Jak wiecie, pracujemy – po ataku na załogę pogotowia ratunkowego – nad całym zestawem działań, które uczynią pracę lekarzy, ratowników bezpieczniejszą. Nie wykluczymy ataków szaleńca. Nie jesteśmy w stanie zapobiec każdemu tragicznemu zdarzeniu, dlatego że w czyjejś głowie powstaje zamysł zabójstwa – zastrzegł.

– Jedno musi się skończyć. Od wielu lat trwała kampania napuszczająca ludzi na pracowników ochrony zdrowia. Powstał front złych emocji między niektórymi pacjentami a pracownikami ochrony zdrowia – podkreślił Tusk. – Musimy być wobec siebie wyrozumiali, musimy traktować się z elementarną empatią. Wtedy, być może, nie będą zdarzały się takie akty szaleństwa, jeśli ta atmosfera będzie też trochę inna – dodał.