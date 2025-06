Jaką strategię przyjmie Jarosław Kaczyński po wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska?

Inną strategię przyjął PiS. Jarosław Kaczyński przyznał, że jego pomysł rządu technicznego nie wzbudził szczególnego zainteresowania, co oznacza, że wywrócenie obecnej koalicji się nie udało. Ale to nie znaczy, że PiS nie będzie podejmował kolejnych prób jej destabilizacji. Nieobecność jego posłów na wystąpieniu premiera to sygnał, jaką opozycją chcą do końca kadencji być.

Największa partia opozycyjna jest świadoma, że wygrana Karola Nawrockiego to cios w koalicję rządzącą i PiS będzie ją kąsać, licząc, że się wreszcie wykrwawi. A wówczas władza znowu sama wpadnie – tak kalkuluje Kaczyński – w jego ręce. I to będzie teraz nadrzędnym celem PiS, co zdeterminuje formułę jego opozycyjności: totalnej i permanentnej walki z rządem.

Jaka strategia Karola Nawrockiego byłaby na rękę Donaldowi Tuskowim, a jaka Jarosławowi Kaczyńskiemu?

Ale do gry wszedł kolejny aktor – Karol Nawrocki. Jakim będzie prezydentem? Czy będzie – jak Andrzej Duda – ścigał się z Jarosławem Kaczyńskim o miano lidera opozycji? Jego cele mogą być inne niż partii, która go wybrała. Jeśli celem Nawrockiego jest doprowadzenie do wygranej PiS w kolejnych wyborach parlamentarnych, paradoksalnie nie będzie mógł być w pełni pisowskim prezydentem. By doprowadzić do zwycięstwa swój macierzysty obóz, będzie musiał być prezydentem popularnym i budzącym zaufanie. A jeśli będzie wszystko wetował i totalnie z rządem walczył, to się nie uda.

Można się zatem spodziewać, że w niektórych sprawach będzie szukał porozumienia z rządem. W wywiadzie dla DGP na przykład Nawrocki ogłosił, że liczy na współpracę w sprawach bezpieczeństwa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. I chce te kwestie wyłączyć z bieżącej polityki partyjnej. Gdyby prezydentura Nawrockiego okazała się czysto pisowska – będzie to dobra wiadomość dla Donalda Tuska, który w polaryzacji czuje się jak ryba w wodzie. Jeśli jednak będzie strategicznie niejednoznaczna, będzie to dla KO kłopot. I zmusi całą koalicję 15 października do wyjścia poza dotychczasowe polaryzacyjne schematy.