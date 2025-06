Po publikacji „Rzeczpospolitej” Karol Nawrocki zmienił zdanie w sprawie ochrony SOP

Prezydent elekt Karol Nawrocki zgodził się, by to Służba Ochrony Państwa objęła ochroną jego i jego rodzinę. Stało się to po tekście „Rzeczpospolitej”, w którym zwróciliśmy uwagę na zagrożenia, jakie mogą wynikać z korzystania z prywatnej firmy ochroniarskiej Grom Group.