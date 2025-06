Nazwiska ludzi prezydenta Nawrockiego PiS pozna za tydzień. Partia chce oczyścić Pałac po ludziach Andrzeja Dudy

Nasze źródła związane z Karolem Nawrockim mówią, że on sam jasno powiedział PiS, że chce być samodzielny w wyborze najbliższych sobie osób i że „nie chce spadochroniarzy z PiS”. Według naszych nieoficjalnych informacji podczas poniedziałkowego spotkania z kierownictwem PiS Nawrocki nie podał żadnych nazwisk. – Zadeklarował, że potrzebuje tygodnia, by odpocząć, a potem weźmie się do pracy – mówi nam nasze źródło.

Kancelarię Prezydenta czekają duże zmiany. Tylko część ludzi prezydenta Andrzeja Dudy zostanie w Pałacu. – Nie byliśmy ze wszystkich zadowoleni i nie chcemy, by zostali – słyszymy w PiS.

Niewykluczone, że osobą, która ma szanse zostać, będzie obecny doradca prezydenta Dudy płk Krzysztof Wacławek. To były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który stanął po stronie Nawrockiego, biorąc odpowiedzialność za decyzję o przyznaniu mu poświadczenia bezpieczeństwa i podważył wypowiedź premiera Donalda Tuska w tym zakresie w trakcie kampanii.

Nie wiadomo, czy Nawrocki uhonoruje stanowiskiem Pawła Szefernakera, szefa jego sztabu. Takiej propozycji mu jeszcze nie złożył.

SOP chciał ochraniać Karola Nawrockiego. Ten odmówił

Karol Nawrocki obejmie urząd prezydenta RP 6 sierpnia po zaprzysiężeniu przed Zgromadzeniem Narodowym. Uroczystość odbędzie się na Zamku Królewskim. Do tego momentu od czasu oficjalnego ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą jest prezydentem elektem. Chociaż zgodnie z ustawą o Służbie Ochrony Państwa ochrona przysługuje tylko obecnemu lub byłemu prezydentowi, tradycją jest, że otrzymuje ją również zwyciężający w wyborach prezydent elekt. Ochronę dla „innych osób ze względu na dobro państwa” może przyznać szef MSWiA.

Z informacji „Rz” wynika, że już w trakcie kampanii Nawrocki – z obawy o bezpieczeństwo po wielu negatywnych publikacjach na jego temat – otrzymał decyzją szefa MSWiA ochronę SOP, jednak odmówił.