Czy faktycznie była „negatywna rekomendacja” – a jeśli tak, to czyja i na jakim szczeblu. Na to pytanie „Rz” nie uzyskała odpowiedzi.

Kilkustopniowa procedura przed podjęciem decyzji o certyfikacie

Jak procedura sprawdzająca wygląda w praktyce? – Poświadczenia wydaje Departament Ochrony Informacji Niejawnych ABW w Warszawie, czyli centrala. Tutaj jest funkcjonariusz prowadzący całe postępowanie, zbiera materiały, w tym z terenu. Na koniec przedstawia opinie do naczelnika wydziału, a ten do dyrektora DOIN. Stamtąd sprawa idzie po podpis do szefa ABW – tłumaczy nasz informator ze służb.

Potwierdza to były wysoki rangą oficer z kierownictwa ABW. – Funkcjonariusz prowadzący postępowanie po zakończeniu czynności sporządza analizę końcową, w której rekomenduje lub nie wydanie poświadczenia. Jeśli są wątpliwości, wskazuje jakie. Możliwe, że materiały w tej sprawie pozyskiwała także gdańska delegatura Agencji. Normą jest, jak wskazują nam ludzie ze służb, że jeśli jest negatywna rekomendacja – to jest ona uwzględniana w końcowej decyzji.

Poświadczenie ABW musi posiadać także żona Karola Nawrockiego Marta Nawrocka, która była funkcjonariuszem służby celnej, po utworzeniu KAS w 2017 r. – służby celno-skarbowej. Pracuje w pionie zwalczania przestępczości, a ten podlega pod departament zwalczania przestępczości ekonomicznej MF (dziś kieruje nim funkcjonariusz ABW – Tomasz Powałka).