Bardzo chciałem pożegnać w felietonie wybitnego filozofa Alasdaira MacIntyre’a, autora fenomenalnej książki „Dziedzictwo cnoty”, który zmarł kilka dni temu w wieku 96 lat. Ale jak wpisałem ten tytuł, zacząłem się zastanawiać, czy nie zostanie on odebrany jako złamanie ciszy wyborczej, jako zakazany w wyborczy weekend komentarz do przeszłości naszych kandydatów. A więc nie, uroczyście dementuję! Obiecuję, że to, co tu piszę, nie ma żadnego bezpośredniego związku z polityką.