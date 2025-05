Miłośnicy zakupów mogą skorzystać z tego rozwiązania w coraz większej liczbie e-sklepów. Click to Pay pozwala konsumentom dokonywać zakupów bez konieczności wpisywania danych i numeru karty przy każdym zamówieniu oraz jednocześnie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji online. Rozwiązanie oparte jest na technologii tokenizacji danych karty, co oznacza, że rzeczywiste dane zastępowane są unikatowym tokenem, dzięki czemu są chronione. Tokenizacja uznawana jest aktualnie za najlepsze dostępne rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo płatności cyfrowych.

– Zdaniem konsumentów transakcje w internecie powinny być przede wszystkim szybkie, wygodne i bezpieczne. Najlepiej, aby odbywały się za pomocą jednego kliknięcia, w tle, nie wymagały żadnych dodatkowych czynności oraz były powtarzalne, czyli odbywały się wszędzie i za każdym razem w taki sam sposób. I właśnie takie udogodnienia oferuje Click to Pay – komentuje Joanna Erdman, prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Click to Pay to odpowiedź na potrzeby i oczekiwania konsumentów kupujących w sieci. Ich odsetek na przestrzeni ostatniej dekady wzrósł niemal 2-krotnie, a liczba zarejestrowanych sklepów internetowych powiększyła się 2,5 razy – pokazują dane Izby Gospodarki Elektronicznej. Według prognoz polski rynek e-commerce do 2027 r. będzie wart 187 mld zł*. Z punktu widzenia konsumentów najważniejsze znaczenie w płatnościach internetowych ma szybkość, wygoda i bezpieczeństwo transakcji. Ponadto, dla kupujących online kluczowym czynnikiem decydującym o dokonaniu pierwszego zakupu w internetowym sklepie, z którego wcześniej nie korzystali, jest dostępność łatwego sposobu płatności – potwierdziło to 21 proc. respondentów w badaniu IAB. Polacy do tego stopnia przykładają wagę do sposobu płacenia, że brak preferowanej formy płatności na stronie internetowej e-sklepu staje się częstym powodem porzucenia koszyka przez kupującego.

– Dzięki Click to Pay nie musimy zapamiętywać haseł ani wpisywać kodów bezpieczeństwa czy tracić czasu na drobiazgowe przepisywanie cyfr. To znaczne uproszczenie i skrócenie procesu zakupowego dla klientów, co również finalnie może przełożyć się na konwersję zakupów i wyniki sprzedażowe e-sklepów. Click to Pay nie tylko poprawia doświadczenia zakupowe konsumentów, ale zapewnia również bezpieczeństwo transakcji online, a ten aspekt dla kupujących na odległość ma priorytetowe znaczenie – podsumowuje Joanna Erdman.

Więcej informacji: https://polskabezgotowkowa.pl/dla-ciebie/click-to-pay/

—

*Źródło: Pwc.com

Materiał Partnera