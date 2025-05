Z sondażu przeprowadzonego 28-29 maja metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na reprezentatywnej grupie 1 000 osób wynika, że w przededniu II tury wyborów prezydenckich, która odbędzie się 1 czerwca, bliżej prezydentury jest Karol Nawrocki, który uzyskuje 50,63 proc. głosów. Na Rafała Trzaskowskiego chce głosować 49,37 proc. badanych.

Sondaż: Młodsi wyborcy stawiają na Karola Nawrockiego, starsi – na Rafała Trzaskowskiego

W poprzednim sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej różnica między Nawrockim a Trzaskowskim była większa – w sondażu przeprowadzonym 22-24 maja Nawrocki uzyskiwał 51,3 proc. głosów, a Trzaskowski – 48,7 proc.

Obecnie różnica między Nawrockim a Trzaskowskim wynosi 1,26 punktu procentowego. Gdyby w II turze tegorocznych wyborów prezydenckich powtórzyła się frekwencja z II tury wyborów w 2020 roku (67,9 proc., ok. 20,6 mln głosujących), wówczas różnica ta, w liczbie głosów, wynosiłaby ok. 260 tys. W 2020 roku Andrzej Duda wygrał z Rafałem Trzaskowskim różnicą ok. 400 tysięcy głosów.

Z badania OGB dla WP wynika, że Rafał Trzaskowski jest częściej wybierany przez kobiety niż Karol Nawrocki (55,01 proc. wobec 44,99 proc.), a Nawrocki ma wyższe poparcie wśród mężczyzn niż kandydat KO (54,56 proc. wobec 45,44 proc.)