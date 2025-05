Wybory prezydenckie 2025: Kiedy druga tura? Jak oddać ważny głos?

Aby oddać ważny głos, należy postawić znak „X” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub brak znaku „X” spowoduje, że głos będzie nieważny. Informację o sposobie głosowania można znaleźć na dole karty do głosowania. W razie wątpliwości można zapytać o to członków obwodowej komisji wyborczej.