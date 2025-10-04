Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Znamy wyniki wyborów parlamentarnych w Czechach. Zwycięstwo ANO Andreja Babiša

Po przeliczeniu głosów niemal ze wszystkich obwodów wybory parlamentarne w Czechach wygrywa – zgodnie z przewidywaniami – partia ANO. - Mam nadzieję, że powstanie rząd, który od pierwszego momentu będzie pracować. Chcemy, żeby Republika Czeska była najlepszym miejscem do życia na świecie - powiedział były premier Czech Andrej Babiš, który stoi na czele ruchu.

Aktualizacja: 04.10.2025 23:41 Publikacja: 04.10.2025 16:05

Andrej Babiš, który stoi na czele partii ANO

Andrej Babiš, który stoi na czele partii ANO

Foto: REUTERS/Radovan Stoklasa

Bartosz Lewicki, Ada Michalak

Wyniki wyborów do izby niższej czeskiego parlamentu były podawane na bieżąco przez Czeski Urząd Statystyczny. Najpierw spływały dane z małych komisji, później z tych w większych miastach.

Faworytem był opozycyjny ruch ANO byłego premiera Andreja Babiša. Prezydent Czech Petr Pavel po oddaniu głosu w piątek powiedział dziennikarzom, że lider ANO zadeklarował, iż nie poprze pomysłu zorganizowania referendum o wyjściu z Unii Europejskiej i NATO.

Czytaj więcej

Były premier Czeh Andrej Babiš przed wiecem wyborczym w Ostrawie. „Tak, znów będzie lepiej” – głosi
Polityka
Miliarder populista Andrej Babiš bliski powrotu do władzy. O co chodzi w czeskich wyborach?

Wybory w Czechach: Są wyniki z niemal wszystkich obwodów. Kto wygrał?

Po przeliczeniu głosów niemal ze wszystkich obwodów wiadomo już, że wybory parlamentarne w Czechach wygrała konserwatywna partia Akcja Niezadowolonych Obywateli (ANO). Jak wskazano, zdobyła ona 34,55 proc. głosów.

Na drugim miejscu znalazła się koalicja SPOLU, kierowana przez obecnego szefa rządu Petra Fialę. Uzyskała ona ok. 23,33 proc. głosów.

Reklama
Reklama

ANO wygrało w sumie w trzynastu z czternastu regionów. Najwyższy wynik ruch odnotował w regionie usteckim, gdzie zagłosowało na niego 44,85 proc. wyborców. W regionie karlowarskim zwycięskie ugrupowanie uzyskało 42,49 proc. głosów, a w regionie morawsko-śląskim – po przeliczeniu 99,6 proc. obwodów – niecałe 44 proc. SPOLU wygrała jedynie w Pradze.

Miejsce trzecie zajmuje STAN – ruch Burmistrzów i Niezależnych (11,22 proc. głosów).

Czeska Partia Piratów zdobyła około 8,94 proc. głosów, SPD (Wolność i Demokracja Bezpośrednia) – 7,79 proc., natomiast Motoristé – 6,77 proc. głosów.

Ruch Stačilo! uzyskał 4,31 proc. głosów, znalazł się więc poniżej progu 5 proc. Podobnie partia Přísaha Roberta Šlachty, która zdobyła 1,07 proc. głosów, a także Generace (0,44 proc.). 

Czechy, najważniejsze informacje

Czechy, najważniejsze informacje

Foto: Infografika PAP

Po godzinie 19.00 frekwencja wyniosła 68,91 proc. Już wcześniej mówiło się o przekroczeniu wyniku z 2021 r. Wtedy w głosowaniu uczestniczyło ponad 65 proc. uprawnionych wyborców. 

Reklama
Reklama

Do głosowania uprawnionych było około ośmiu milionów Czechów, którzy wybierali posłów z list 26 komitetów wyborczych. Przedwyborcze sondaże wskazywały, że największe szanse na zwycięstwo miał ruch ANO, na co – zdaniem socjologów – wpływ miał wzrost inflacji i rosnące ceny energii za rządów obecnej koalicji premiera Petra Fiali.

Babiš w kampanii wyborczej obiecywał, że zajmie się tymi problemami, deklarował też zajęcie się zapaścią na rynku mieszkaniowym oraz inwestycje w ochronę zdrowia.

Czytaj więcej

Czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavský (z prawej) ściska dłoń swojego izraelskiego odpowie
Plus Minus
Sąsiad Polski wielkim sojusznikiem Izraela. Co z „tradycją obrony praw człowieka”?

Pełne wyniki wyborów zostaną omówione przez Państwową Komisję Wyborczą w poniedziałek i prawdopodobnie opublikowane w Zbiorze Ustaw we wtorek. Od środy obywatele będą mieli możliwość zaskarżenia wyników do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Babiš: Chcemy, by Republika Czeska była najlepszym miejscem do życia na świecie

- Mam nadzieję, że powstanie rząd, który od pierwszego momentu będzie pracować. Chcemy, żeby Republika Czeska była najlepszym miejscem do życia na świecie – powiedział po przeliczeniu niemal wszystkich głosów Babiš. - Jestem za Europą i za NATO – zapewnił były premier. Jak dodał, chce dyskusji o Ukrainie. Zaznaczył także, że konflikt rozwiąże prezydent USA Donald Trump przy udziale państw europejskich oraz podkreślił, że „nie będzie przeszkadzać czeskim firmom w sprzedaży uzbrojenia Ukrainie”. 

Szefowi ANO pogratulował już premier Petr Fiala, który przyznał się do porażki – zauważają czeskie media. 

Reklama
Reklama

Z kim Babiš może stworzyć rząd?

Według prognoz ANO zdobędzie około 80 mandatów w 200-osobowej Izbie Poselskiej – oznacza to, że partia będzi musiała poszukać szerszego poparcia. Babiš zapowiedział już rozmowy z partią Motoristů – sprzeciwiającą się „zielonej” polityce UE – oraz ze skrajnie prawicową SPD. Dodał też, że jest przekonany, iż uda mu się utworzyć gabinet.

Lider Motoristů Petr Macinka oraz przedstawiciele SPD wyrazili gotowość do rozmów z ANO.

W kampanii ugrupowanie ANO obiecywało między innymi szybszy wzrost gospodarczy, wyższe płace i emerytury oraz niższe podatki i ulgi podatkowe dla studentów czy młodych rodzin. Jak zauważa agencja Reutera, obietnice te – które będą kosztować miliardy euro, zakończą politykę oszczędności i wystawią na próbę tradycyjną czeską oszczędność – trafiły do wielu Czechów, których dochody znacząco spadły w ostatnich latach w wyniku walki z rosnącą inflacją.

Incydentów nie odnotowano, były jednak problemy z aplikacją

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, odpowiadające w Czechach za organizację i przebieg wyborów, poinformowało przed zamknięciem lokali, że nie odnotowano incydentów związanych z głosowaniem.

Poważne problemy dotknęły aplikacji rządowej, dzięki której wyborcy mogli przed komisjami potwierdzić swoją tożsamość. W piątek – w pierwszym z dwóch dni głosowania – po dwóch godzinach od otwarcia komisji okazało się, że system zawiesza się podczas próby aktualizacji i nie można skorzystać z danych z telefonu komórkowego. Niektórzy wyborcy musieli wylegitymować się tradycyjnie. Problemy z działaniem aplikacji odnotowano także w sobotę. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent Czech Petr Pavel
Konflikty zbrojne
Prezydent Czech: Okupacja części Ukrainy jest akceptowalną ceną za jej przetrwanie

Parlament Republiki Czeskiej jest dwuizbowy, składa się z Izby Poselskiej (izba niższa) oraz Senatu (izba wyższa). 81 senatorów wybieranych jest na okres sześciu lat – co dwa lata wybierana jest jedna trzecia senatorów. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Wybory Miejsca Regiony Europa Czechy Osoby Andrej Babisz Petr Fiala Petr Pavel

Wyniki wyborów do izby niższej czeskiego parlamentu były podawane na bieżąco przez Czeski Urząd Statystyczny. Najpierw spływały dane z małych komisji, później z tych w większych miastach.

Faworytem był opozycyjny ruch ANO byłego premiera Andreja Babiša. Prezydent Czech Petr Pavel po oddaniu głosu w piątek powiedział dziennikarzom, że lider ANO zadeklarował, iż nie poprze pomysłu zorganizowania referendum o wyjściu z Unii Europejskiej i NATO.

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Protest w Tbilisi
Polityka
Protesty w Gruzji. Demonstranci próbowali wedrzeć się do Pałacu Prezydenckiego
Sanae Takaichi
Polityka
Sanae Takaichi prawdopodobnie zostanie premierką Japonii
Władimir Putin
Polityka
Rusłan Szoszyn: Kilka słów o przemówieniu Putina. Wojna z Ukrainą z Puszkinem w tle
Ignotas Adomavičius, były minister kultury Litwy
Polityka
Litewski minister kultury rezygnuje. Poszło o Krym
Paul Biya ubiega się o ósmą kadencję na stanowisku prezydenta
Polityka
Siedem kadencji i wystarczy? Córka prezydenta Kamerunu: Nie głosujcie na mojego ojca
Reklama
Reklama
e-Wydanie