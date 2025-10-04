Instytut zajmuje się m.in. badaniem „zbrodni ukraińskich nacjonalistów”. Zamiast tego, w prezydenckim projekcie wymienieni są „członkowie i współpracownicy OUN-B i UPA”. Inaczej zdefiniowane są ich działania: to „zbrodnia ludobójstwa dokonana na terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943-1945, a także inne czyny polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności narodowości polskiej lub obywateli polskich innych narodowości”. W obowiązującej ustawie o IPN to „czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925–1950” i „udział w eksterminacji ludności żydowskiej oraz ludobójstwie na obywatelach II Rzeczypospolitej na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej”.

Historyk stosunków polsko-ukraińskich: To polityka. Rzecznik prezydenta: Projekt jest merytoryczny

– Jestem sceptyczny. Uważam, że nowelizacja ustawy o IPN i Kodeksu karnego w tym zakresie nie jest potrzebna. Wystarczą już obowiązujące przepisy, na mocy których można ścigać propagowanie tego rodzaju ideologii i symboli – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Grzegorz Motyka, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i historyk stosunków polsko-ukraińskich. – Istotne dla mnie jest doprowadzenie do końca sprawy Grzegorza Brauna, bo jeśli tak się stanie, jasne będzie, że te przepisy działają. Do tego momentu to dyskusja natury politycznej, w której nie chcę brać udziału. Moim zdaniem, celem nowelizacji jest zdyskontowanie antyukraińskich nastrojów i nie znajduję dla niej merytorycznego uzasadnienia.

Kijów. Ukraińcy maszerują z pochodniami i portretem Stepana Bandery. Fotografia z 2022 roku Foto: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Skąd w tym wszystkim wziął się Grzegorz Braun? Motyka nawiązuje do art. 55 ustawy o IPN – „kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom (nazistowskim, komunistycznym i ukraińskich nacjonalistów – red.) podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat trzech”. Lider Korony Konfederacji Polskiej zanegował istnienie komór gazowych w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. Instytut Pamięci Narodowej wszczął w tej sprawie śledztwo. Historyk uważa, że jeśli Braun zostanie skazany, realne będzie pociągnięcie do odpowiedzialności negacjonistów innych zbrodni.

Czy ustawa o IPN i Kodeks karny w obecnym kształcie nie wystarczą, a projekt eskaluje antyukraińskie nastroje? – Proponowane zmiany w obowiązujących przepisach mają charakter merytoryczny i doprecyzowujący – odpowiada Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. – Publiczne zaprzeczanie zbrodniom dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów powinno być penalizowane. Nowelizacja Kodeksu karnego ma uniemożliwić publiczne propagowanie ideologii OUN i UPA, a także głoszenie kłamstw związanych z ludobójstwem dokonanym na Wołyniu oraz w innych regionach wschodnich II RP.