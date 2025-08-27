Proponowana przez Nawrockiego nowela zmienia też kodeks karny, wprowadzając karę do trzech lat więzienia za propagowanie ideologii banderyzmu. Zgodnie z obowiązującym art. 256 k.k. karze do trzech lat więzienia podlega ten, kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Tak samo karany jest ten, kto publicznie propaguje ideologię nazistowską, komunistyczną, faszystowską lub ideologię nawołującą do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne.

Prezydencki projekt uzupełnia zawarty w tych przepisach katalog ideologii, których promocja objęta jest zakazem. W konsekwencji zmian art. 256 § 1a stanowiłby: „Tej samej karze (do 3 lat pozbawienia wolności) podlega, kto publicznie propaguje ideologię nazistowską, komunistyczną, faszystowską, ideologię Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – frakcji Bandery i Ukraińskiej Armii Powstańczej lub ideologię nawołującą do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne”.

253 przestępstwa publicznego propagowania nazizmu, komunizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego albo nawoływani do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych stwierdzono w Polsce w 2023 r.

Zakaz propagowania banderyzmu. To odpowiedź na zapotrzebowanie polityczne a nie prawne

Tę propozycję krytycznie ocenia sędzia Michał Laskowski z Izby Karnej Sądu Najwyższego, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. – Nie ma powodu, żeby rozszerzać przepis penalizujący propagowanie ideologii o kolejne ideologie. Nie jest to dobry pomysł zwłaszcza w zakresie tej symboliki, w tym momencie i w sytuacji geopolitycznej, w jakiej się znajdujemy. Być może jest to potrzebne do osiągnięcia jakichś celów politycznych, ale dla dobra wspólnego już nie – mówi sędzia Laskowski

Jego zdaniem wolność słowa powinna być ograniczana przez przepisy prawa karnego w sytuacjach wyjątkowych i absolutnie jednoznacznych. – A nie jestem przekonany, czy z taką sytuacją mamy do czynienia. Przesadne rozszerzanie tego typu obostrzeń karnych prowadzi zaś do ograniczenia wolności słowa. Uważam, że wywoływanie teraz tego tematu i wprowadzanie go do kodeksu karnego nie jest dobrym pomysłem – twierdzi sędzia.

Wskazuje przy tym, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego bierze pod uwagę ewentualne zmiany w art. 256 k.k. – Nie ma jednak jeszcze konkretnych konkluzji i propozycji zmian – zaznacza sędzia Laskowski.