Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż: Czy Donald Tusk powinien przestać być premierem? Znamy zdanie Polaków

„Czy Donald Tusk powinien zostać zastąpiony na stanowisku premiera” - takie pytanie zadano w sondażu ośrodka Opinia24 dla RMF FM.

Publikacja: 13.10.2025 07:37

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: REUTERS/Kacper Pempel

Artur Bartkiewicz

Z badania wynika, że przekonanie o tym, iż na czele rządu powinien stanąć ktoś inny niż Tusk wyraziło 47 proc. badanych, z czego 32 proc. jest zdania, że do takiej zmiany powinno dojść „zdecydowanie”. 32 proc. respondentów sprzeciwia się zmianie na stanowisku szefa rządu, przy czym zdecydowanie przeciw jest 17 proc. ankietowanych. 21 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej sprawie. 

Sondaż: 83 proc. wyborców Konfederacji chce zmiany na stanowisku premiera

Zmiany na stanowisku szefa rządu chce 73 proc. wyborców PiS, przy czym 63 proc. domaga się tego zdecydowanie. Przeciwnych zmianie na czele rządu jest 21 proc. respondentów, którzy deklarują poparcie dla PiS.

Wśród wyborców KO za zmianą szefa rządu jest 20 proc. badanych (7 proc. domaga się jej zdecydowanie). Przeciw jest 68 proc. respondentów deklarujących poparcie dla KO, z czego 39 proc. jest zdecydowanie przeciwnych odejściu Tuska ze stanowiska premiera. 

Donald Tusk prezentuje wykres przedstawiający wzrost dochodu rozporządzalnego
Polityka
Sondaż: Jak Polacy oceniają sytuację gospodarczą kraju?

Odejścia Tuska ze stanowiska premiera chce 83 proc. wyborców Konfederacji (65 proc. przedstawicieli tej grupy „zdecydowanie” chce zmiany na stanowisku premiera). Przeciw jest 13 proc. wyborców Konfederacji.

Sondaż: 78 proc. wyborców Sławomira Mentzena z I tury wyborów prezydenckich chce premiera innego niż Donald Tusk

Donald Tusk powinien odejść ze stanowiska szefa rządu zdaniem 72 proc. wyborców Karola Nawrockiego i 78 proc. wyborców Sławomira Mentzena z I tury wyborów prezydenckich. Wśród wyborców Rafała Trzaskowskiego z I tury za odejściem Tuska ze stanowiska szefa rządu opowiada się 23 proc.

Za zmianą na stanowisku premiera jest 64 proc. wyborców Karola Nawrockiego z II tury i 26 proc. wyborców Rafała Trzaskowskiego z II tury. 

20 proc.

Tylu wyborców KO chce zmiany na stanowisku szefa rządu

Odejścia Tuska ze stanowiska szefa rządu chce 56 proc. ankietowanych w wieku 30-39 lat i 53 proc. respondentów z wykształceniem zawodowym. Przeciw jest 42 proc. ankietowanych w wieku 60 i więcej lat oraz 38 proc. respondentów z wykształceniem wyższym. 

Donald Tusk pełni funkcję premiera po raz drugi – pierwszy raz został premierem po wyborach parlamentarnych w 2007 roku i pełnił tę funkcję do 2014 roku, gdy ustąpił ze stanowiska szefa rządu, by stanąć na czele Rady Europejskiej. Ponownie został premierem po powstaniu koalicji KO–Trzecia Droga (PSL i Polska 2050)–Nowa Lewica po wyborach z 2023 roku. 

Z najnowszego badania CBOS (przeprowadzonego 11-22 września) wynika, że 46 proc. ankietowanych deklaruje się jako przeciwnicy rządu Donalda Tuska, a 29 proc. – jako jego zwolennicy. 

Ocena rządu (CBOS, 11-22 września)

Ocena rządu (CBOS, 11-22 września)

Foto: PAP

