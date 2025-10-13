Z badania wynika, że przekonanie o tym, iż na czele rządu powinien stanąć ktoś inny niż Tusk wyraziło 47 proc. badanych, z czego 32 proc. jest zdania, że do takiej zmiany powinno dojść „zdecydowanie”. 32 proc. respondentów sprzeciwia się zmianie na stanowisku szefa rządu, przy czym zdecydowanie przeciw jest 17 proc. ankietowanych. 21 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż: 83 proc. wyborców Konfederacji chce zmiany na stanowisku premiera

Zmiany na stanowisku szefa rządu chce 73 proc. wyborców PiS, przy czym 63 proc. domaga się tego zdecydowanie. Przeciwnych zmianie na czele rządu jest 21 proc. respondentów, którzy deklarują poparcie dla PiS.

Wśród wyborców KO za zmianą szefa rządu jest 20 proc. badanych (7 proc. domaga się jej zdecydowanie). Przeciw jest 68 proc. respondentów deklarujących poparcie dla KO, z czego 39 proc. jest zdecydowanie przeciwnych odejściu Tuska ze stanowiska premiera.

Odejścia Tuska ze stanowiska premiera chce 83 proc. wyborców Konfederacji (65 proc. przedstawicieli tej grupy „zdecydowanie” chce zmiany na stanowisku premiera). Przeciw jest 13 proc. wyborców Konfederacji.