Aktualizacja: 13.10.2025 08:34 Publikacja: 13.10.2025 07:37
Donald Tusk
Foto: REUTERS/Kacper Pempel
Z badania wynika, że przekonanie o tym, iż na czele rządu powinien stanąć ktoś inny niż Tusk wyraziło 47 proc. badanych, z czego 32 proc. jest zdania, że do takiej zmiany powinno dojść „zdecydowanie”. 32 proc. respondentów sprzeciwia się zmianie na stanowisku szefa rządu, przy czym zdecydowanie przeciw jest 17 proc. ankietowanych. 21 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej sprawie.
Zmiany na stanowisku szefa rządu chce 73 proc. wyborców PiS, przy czym 63 proc. domaga się tego zdecydowanie. Przeciwnych zmianie na czele rządu jest 21 proc. respondentów, którzy deklarują poparcie dla PiS.
Wśród wyborców KO za zmianą szefa rządu jest 20 proc. badanych (7 proc. domaga się jej zdecydowanie). Przeciw jest 68 proc. respondentów deklarujących poparcie dla KO, z czego 39 proc. jest zdecydowanie przeciwnych odejściu Tuska ze stanowiska premiera.
Odejścia Tuska ze stanowiska premiera chce 83 proc. wyborców Konfederacji (65 proc. przedstawicieli tej grupy „zdecydowanie” chce zmiany na stanowisku premiera). Przeciw jest 13 proc. wyborców Konfederacji.
Donald Tusk powinien odejść ze stanowiska szefa rządu zdaniem 72 proc. wyborców Karola Nawrockiego i 78 proc. wyborców Sławomira Mentzena z I tury wyborów prezydenckich. Wśród wyborców Rafała Trzaskowskiego z I tury za odejściem Tuska ze stanowiska szefa rządu opowiada się 23 proc.
Za zmianą na stanowisku premiera jest 64 proc. wyborców Karola Nawrockiego z II tury i 26 proc. wyborców Rafała Trzaskowskiego z II tury.
Odejścia Tuska ze stanowiska szefa rządu chce 56 proc. ankietowanych w wieku 30-39 lat i 53 proc. respondentów z wykształceniem zawodowym. Przeciw jest 42 proc. ankietowanych w wieku 60 i więcej lat oraz 38 proc. respondentów z wykształceniem wyższym.
Donald Tusk pełni funkcję premiera po raz drugi – pierwszy raz został premierem po wyborach parlamentarnych w 2007 roku i pełnił tę funkcję do 2014 roku, gdy ustąpił ze stanowiska szefa rządu, by stanąć na czele Rady Europejskiej. Ponownie został premierem po powstaniu koalicji KO–Trzecia Droga (PSL i Polska 2050)–Nowa Lewica po wyborach z 2023 roku.
Z najnowszego badania CBOS (przeprowadzonego 11-22 września) wynika, że 46 proc. ankietowanych deklaruje się jako przeciwnicy rządu Donalda Tuska, a 29 proc. – jako jego zwolennicy.
Ocena rządu (CBOS, 11-22 września)
Foto: PAP
