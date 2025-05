Poświęcony wieloletniej walce agentów DEA i kolumbijskich żołnierzy z Pablo Escobarem serial „Narcos" (2015 rok) zaczyna się od przypomnienia, że realizm magiczny narodził się w Kolumbii – pięknej, a jednocześnie skąpanej w przemocy. Stąd pochodził uprawiający realizm magiczny Gabriel García Márquez. I Catalina Stubbe, miss kraju. Nie jest pisarką, ale ma całkiem sporo wspólnego z realizmem magicznym. Z tym że w polskim wydaniu.

Miss Kolumbii popiera Karola Nawrockiego. Premier Donald Tusk cytuje Jacka Murańskiego

Była miss Kolumbii od dekady mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie stoi na czele promującej tradycyjne wartości organizacji Moms For Liberty. We wtorek przyjechała do Rzeszowa na CPAC (Conservative Political Action Conference – to impreza z udziałem amerykańskich konserwatystów), gdzie zachęcając Polaków do wzięcia udziału w wyborach, opowiedziała się przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Obóz prezydenta Warszawy oskarżyła o „propagandę LGBT”.

Zaangażowanie miss Kolumbii w polskie wybory to nie wszystko (do tej kategorii mniej więcej należy również poparcie udzielone Karolowi Nawrockiemu przez Viktora Orbána). W tej kampanii – cytując kultowy monolog Roya Batty’ego (w tej roli Rutger Hauer) z „Łowcy androidów” Ridleya Scotta z 1982 roku – „widziałam rzeczy, którym wy, ludzie, nie dalibyście wiary. Płonące statki szturmowe sunące ku ramionom Oriona. Oglądałem promieniowanie skrzące w ciemnościach nieopodal Wrót Tannhausera".

I tak PiS poparł kandydata o profilu zbliżonym do Nikodema Dyzmy. Albo Tadeusz Dołęga-Mostowicz przewidział przyszłość, albo opisał uniwersalne mechanizmy rządzące sceną polityczną.