Jerzy Haszczyński: Beniamin Netanjahu, Viktor Orbán - dwa bratanki. Plus Donald Trump i Władimir Putin

Nieduże i średnie kraje zazwyczaj traktują międzynarodowe instytucje prawne jako broń przeciwko potencjalnym zapędom tych największych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zajmuje się zbrodniami wojennymi. Jeżeli więc jakieś państwo nie chce być w trybunale, można je podejrzewać, że nie odrzuca wojny jako środka podboju, aneksji, zmiany granic – w przypadku takich działań międzynarodowe instytucje mogą jego przywódców oskarżyć o zbrodnie wojenne.

Państwo takie może też - jak przedstawia to Rosja, nigdy nienależąca do MTK, realizować swoje „interesy bezpieczeństwa”. Język interesów i bezpieczeństwa pobrzmiewa również w wypowiedziach nowej amerykańskiej administracji amerykańskiej, na przykład w odniesieniu do Grenlandii. USA również nie są skrępowane przynależnością do haskiego trybunału

Dlaczego Viktor Orbán nie lubi międzynarodowych trybunałów?

W łagodniejszej wersji można założyć, że Węgry, pod wodzą Viktora Orbána, mają osobiste długoletnie, złe z ich punktu widzenia, doświadczenia z międzynarodowym trybunałem – tym unijnym. A ten haski uznały za obsadzony podobnymi prawnikami, którzy – ich zdaniem – niesłusznie prześladują premiera sojuszniczego Izraela Beniamina Netanjahu.

Orbán był pierwszym europejskim przywódcą, który ostro skrytykował ubiegłoroczny nakaz aresztowania Netanjahu, oskarżonego o zbrodnie w Strefie Gazy. I zapowiedział, że zaprosi izraelskiego premiera do Budapesztu, by pokazać, że nakazu nie uznaje. W tym kontekście ogłoszona w czwartek zapowiedź wystąpienia Węgier z MTK, gdy do tej wizyty Netanjahu wreszcie doszło, nie jest tak bardzo zaskakująca.