Sławomir Mentzen – zaraz po rozmowie, którą przeprowadził z nim w sobotę na swoim youtubowym kanale – poszedł na piwo z Rafałem Trzaskowskim. „Trzeba umieć się różnić i trzeba umieć rozmawiać” – skomentowała w serwisie X Barbara Nowacka z KO (internauci szybko przypomnieli jej posty, w których Konfederację stawiała obok PiS, pisząc o ich wspólnej „odpowiedzialności za piekło kobiet”).



Rozmowę lidera Konfederacji z prezydentem Warszawy obejrzało do tej pory 4,5 mln widzów. Nagranie ze spotkania w pubie, który należy do Sławomira Mentzena – a opublikował je na platformie społecznościowej X Radosław Sikorski – osiągnęło zawrotną liczbę 11 mln wyświetleń. „Za Polskę, która łączy, nie dzieli” – napisał minister spraw zagranicznych.

Krzysztof Bosak jest gotów zaczekać, a Sławomir Mentzen chce usiąść przy stole, choć miał go wywracać

Kandydat KO przyjął inną strategię niż popierany przez PiS Karol Nawrocki i zaprezentował się jako asertywny rozmówca. A ponieważ najlepiej wypada, kiedy jest sobą, jego sztab może zaliczyć miniony weekend do udanych. O ile Rafał Trzaskowski spija śmietankę (a właściwie piankę), to Sławomir Mentzen raczej ma kaca, skoro w serwisach społecznościowych wciąż tłumaczy się ze spotkania przy piwie – nie tylko przed politykami PiS, ale również przed własnym obozem. Zresztą rozmowę na żywo komentował w Kanale Zero Krzysztof Bosak, który był wyraźnie zaskoczony jej piwnym finałem (swoją drogą jego reżyserem okazał się nie kto inny jak Radosław Sikorski).