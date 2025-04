Piątkowemu głosowaniu towarzyszy narracja o spełnionej obietnicy wyborczej i wypracowujących PKB przedsiębiorcach, która nie uwzględnia milionów pracowników etatowych. Jednocześnie badania opinii publicznej pokazują poparcie dla obniżenia składki zdrowotnej tej jednej grupie. Muszę się zgodzić z Adamem Traczykiem, dyrektorem ośrodka More in Common w Polsce, który w serwisie X napisał: „Jestem bardzo ciekaw politycznych konsekwencji przegłosowania obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Głównie dlatego, że są one dla mnie zupełnie nieprzewidywalne”. Jak będzie, nie wiadomo, ale coś jednak widać.

Platforma Obywatelska to Konfederacja bez Konfederacji

Kiedy Rafał Trzaskowski zaproponował w kampanii wyborczej ograniczenie świadczenia 800+ dla Ukraińców, mówiło się o tym, że skręca w prawo. A co, jeśli właśnie tam dziś jest jego elektorat? Być może za chwilę podobnie będzie mówić się o świadczeniu 800+ dla wszystkich, a tym samym dobiegnie końca pewien polityczny konsensus.



Konfederacja jest bliższa Koalicji Obywatelskiej niż Lewica. Jednocześnie jak na razie to formacja niestrawna – bo kto chciałby się tłumaczyć z poglądów Sławomira Mentzena, np. sprowadzającego gwałt do poziomu jakiejś „nieprzyjemności”? Platforma chce więc oferować Konfederację bez Konfederacji – jednocześnie realizować atrakcyjny dla przedsiębiorców program wolnorynkowy (to grupa, na której Donaldowi Tuskowi zależy szczególnie) i pozorować bardziej pożądany wizerunkowo liberalny lub lewicowy światopogląd.



Podczas gdy Przemysław Czarnek zapraszał niedawno formację Sławomira Mentzena do stworzenia koalicji, Witold Tumanowicz z Konfederacji nie wykluczył w przyszłości wejścia do rządu z KO. Konfederacja się oczywiście kryguje: dba o atrakcyjny wizerunek partii antysystemowej. Choć deklaruje, że wywraca stolik, jednocześnie chce rządzić. A obserwując kolejne kroki Platformy, coraz mniej oczywiste staje się to, z kim Konfederacja może wejść w sojusz. Bo wcale nie musi to być PiS.