Przegłosowana przez Sejm reforma składki zdrowotnej będzie korzystna dla przedsiębiorców opodatkowanych na skali i liniowym PIT. Stracą ryczałtowcy z dużymi przychodami. Teraz ustawa trafi do Senatu. Zmiany mają wejść w życie w 2026 roku.

Spór w koalicji ws. składki zdrowotnej. Nowa Lewica przeciw obniżeniu

W koalicji rządzącej istniał spór co do projektu. Sprzeciwiała mu się Nowa Lewica argumentująca, że nie należy zmniejszać nakładów na ochronę zdrowia, które w Polsce i tak stanowią mniejszy procent PKB niż np. w Niemczech (w Polsce – ok. 6,5 proc. PKB, w Niemczech – 12,6 proc. PKB). Argumenty przeciw obniżce składki zdrowotnej przedstawiała też minister zdrowia Izabela Leszczyna, która jednak w piątek poparła projekt ustawy. Minister finansów Andrzej Domański zapewniał z sejmowej mównicy, że po obniżeniu składki dla przedsiębiorców zmniejszone wpływy do NFZ zostaną zrekompensowane z budżetu państwa.



Ostatecznie w Sejmie przeciw ustawie zagłosowało 20 parlamentarzystów Nowej Lewicy (wszyscy biorący udział w głosowaniu) oraz czworo posłów koła Razem (wszyscy biorący udział w głosowaniu, Razem znajduje się w opozycji). Bez głosów Nowej Lewicy koalicja rządząca nie dysponuje większością.

PiS miał głosować przeciw obniżeniu składki, ale było trochę inaczej

Decydujące miały być głosy Konfederacji, która zapowiedziała wstrzymanie się od głosów. 12 posłów Konfederacji uczestniczących w głosowaniu rzeczywiście wstrzymało się od głosu, ale to nie ich głosy okazały się kluczowe.