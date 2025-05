Badania wskazują, że 61 proc. Polaków (16,3 mln osób) w wieku 25–74 lata deklaruje minimum jeden wyjazd w roku. 61 proc. zamierza wypoczywać w kraju, a 39 proc. planuje wyjazd za granicę. W bieżącym roku tylko 10 proc. badanych wybierających się na co najmniej dwudniowy wyjazd turystyczny zamierza wypoczywać wyłącznie za granicą. 40 proc. podzieli swój wypoczynek pomiędzy turystykę krajową i zagraniczną*.

Bank Pekao SA doskonale rozumie potrzeby współczesnych klientów, dlatego wdrożył nowe, kompleksowe rozwiązania dla podróżujących. Dzięki nim, każdy wyjazd – zarówno służbowy, jak i prywatny – stanie się jeszcze bardziej tańszy i bardziej komfortowy.

– Wykorzystując najnowsze technologie i zaawansowane rozwiązania oferujemy naszym klientom pakiet usług i promocji, które ułatwiają nie tylko codzienne bankowanie, ale również podróżowanie. Płatności obrączką, możliwość zakupu winiet autostradowych, kart eSIM czy dostępny jedynie w Pekao program Miles & More stają się kolejnym wyróżnikiem naszego banku. Dodatkowo w czasie wakacyjnych wyjazdów będziemy blisko naszych klientów również na największych lotniskach w Polsce – mówi Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao SA.

Co znalazło się wśród „10 supermocnych rozwiązań” dla klientów Pekao

1. Płatności kartą podpiętą do innowacyjnej obrączki płatniczej

2. Opłaty za autostrady w Polsce i Europie – e-winiety w aplikacji PeoPay i serwisie Pekao24

3. eSIM – internet z pakietem 3 GB danych w ponad 120 krajach w promocji z kartą kredytową z Żubrem RRSO 18,24 proc. i kartą kredytową World Elite Mastercard RRSO 27,59 proc.

4. Mile w Programie Miles & More przy okazji codziennych płatności kartą kredytową z Żubrem oraz kartami kredytowymi bankowości prywatnej – Pekao World Elite Mastercard i Pekao Visa Infinite RRSO 30,43 proc. – i możliwość wymiany mil, m.in. na bilety lotnicze

5. Zwrot w promocji do 600 zł za płatności w podróży

6. Gwarancja niskich kursów kartą do konta i kartą kredytową z Żubrem oraz kartami kredytowymi bankowości prywatnej – Pekao World Elite Mastercard i Pekao Visa Infinite w podróży

7. 0 zł opłaty banku za wypłaty z bankomatów złotą kartą do konta na całym świecie

8. Okazje z Żubrem – zniżki dla podróżników

9. Zniżka na ubezpieczenie podróżne

10. Raty 10x0 proc. z kartą kredytową z Żubrem

– Nasza nowa oferta to odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby współczesnych klientów, którzy oczekują nie tylko wygody, ale także wsparcia i innowacyjnych rozwiązań. Towarzyszymy im w podróży życiowej, niezależnie od wieku oraz tego, czy spędzają wakacje w Polsce, czy za granicą. Naszym celem jest nie tylko sprostanie tym oczekiwaniom, ale również dostarczanie produktów i usług, które będą wygodne, atrakcyjne i pełne korzyści zwłaszcza finansowych, a te ostatnie są jednym z kluczowych elementów naszej oferty. Dzięki atrakcyjnym i elastycznym rozwiązaniom nasi klienci mogą cieszyć się podróżami bez obaw o dodatkowe koszty – powiedział Błażej Szczecki, wiceprezes Banku Pekao SA.

Płatności kartą podpiętą do innowacyjnej obrączki płatniczej

Dostęp do pieniędzy bez portfela i telefonu? Bank Pekao umożliwi klientom wygodne płatności stylową obrączką płatniczą. Jest to wodoodporne urządzenie, które bez baterii i bez konieczności ładowania umożliwia wykonywanie płatności. Wystarczy zbliżyć rękę do terminala i gotowe!

Obrączką płatniczą można płacić zbliżeniowo w sklepach oraz wypłacać gotówkę z bankomatów (pod warunkiem, że bankomat posiada czytnik zbliżeniowy) podobnie jak kartą. Płatności do 100 zł wykonuje się bez konieczności podawania kodu PIN. Powyżej tej kwoty, należy podać PIN, taki jak do karty. Klienci będą mogli dodać kartę Banku Pekao do obrączki płatniczej z poziomu aplikacji mobilnej PeoPay.

Nowi klienci mogą otrzymać ceramiczną obrączkę za 0 zł w ramach promocji „Supermocna oferta dla podróżujących”. Wystarczy, że otworzą Konto Przekorzystne od 30 maja do 30 września 2025 r. i spełnią warunki opisane w regulaminie promocji.

Dla obecnych klientów bank przygotował też – zniżkę do 55 proc. na zakup obrączki na stronie dostawcy w promocji „Obrączki ze zniżką”. Wystarczy zalogować się do serwisu internetowego Pekao24 lub aplikacji PeoPay, przejść do zakładki Oferty i Wnioski i zaakceptować niezbędne zgody i można skorzystać z promocji do końca roku.

Klienci Bankowości Prywatnej mogą otrzymać obrączkę płatniczą za 0 zł po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie „Płatności w wyjątkowo dobrym stylu z Bankiem Pekao”.

E-winiety w aplikacji PeoPay

Od teraz zakup e-winiet na przejazdy autostradami i płatnymi drogami w sześciu europejskich krajach dla klientów Banku Pekao S.A. jest możliwy bez wychodzenia z domu – bez potrzeby odwiedzania stacji paliw, kiosków czy punktów sprzedaży.

Za pomocą aplikacji PeoPay oraz serwisu Pekao24 klienci mogą w prosty sposób nabyć e-winiety obowiązujące w: Bułgarii, Czechach, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii oraz na Węgrzech.

Co ważne, winiety mają formę elektroniczną – nie trzeba ich drukować ani przyklejać na szybę samochodu. Wystarczy pobrać dokument w formacie PDF, a podczas kontroli pokazać go na ekranie swojego telefonu. Plik z e-winietą klient otrzyma na maila, może pobrać w aplikacji oraz serwisie internetowym w zakładce „e-winiety”.

eSIM – Internet za granicą za 0 zł

Wyjazdy wakacyjne mogą być tańsze także dzięki karcie eSIM z bezpłatnym dostępem do internetu. W promocji „Wygodna podróż z eSIM” posiadacze Karty Kredytowej z Żubrem i Pekao World Elite Mastercard zyskują 100 proc. rabat na zakup pakietu danych mobilnych 3GB z aplikacji FlexiRoam do wykorzystania przez 15 dni w ponad 120 krajach na całym świecie. Promocja do 31 marca 2026 r.

Promocja – zwrot za płatności w podróży

Bank Pekao w ramach nowej promocji „Supermocna oferta dla podróżujących” zwróci klientom przez okres 6 miesięcy po spełnieniu warunków promocji, 5 proc. wartości od transakcji bezgotówkowych kartą debetową lub kredytową (również kartą podpiętą do obrączki) za zakupy płatności na stacjach benzynowych, w hotelach, restauracjach, biurach podroży w Polsce oraz od wszystkich transakcji za granicą . Klienci mogą otrzymać do 600 zł w promocji – maksymalnie 100 zł miesięcznie, przez 6 kolejnych miesięcy od spełnienia warunków promocji. Warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać zwrot za płatności w podróży określa regulamin promocji „Supermocna oferta dla podróżujących” (dostępna od 30.05.2025 r. do 30.09.2025 r.)

Program Miles & More

Bank Pekao jako jedyny bank w Polsce udostępnia swoim klientom możliwość zbierania mil w największym w Europie programie lojalnościowym Miles & More. Zgromadzone mile można wymienić na: bilety lotnicze ponad 35 przewoźników, np.: PLL LOT, Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS, Turkish Airlines, Brussels czy portugalskiego TAP. Mile można wykorzystać również na: podwyższenie klasy podróży samolotem, rezerwację hotelu, wynajem samochodu oraz nagrody rzeczowe.

Mile mogą zbierać obecni i nowi posiadacze Karty Kredytowej z Żubrem oraz kart kredytowych bankowości prywatnej – Pekao World Elite Mastercard i Pekao Visa Infinite. Wystarczy, że w aplikacji mobilnej PeoPay lub bankowości internetowej Pekao24 dołączą swoją kartę do programu Miles & More. Po pierwszej transakcji kartą dołączoną do Miles & More na start można otrzymać 1000 mil powitalnych, a kolejne zbierać przy okazji codziennych płatności.

Program cieszy się zainteresowaniem klientów, którzy doceniają, że zbieranie mil nie wymaga od nich żadnego zaangażowania – zbierają się właściwie same podczas codziennych zakupów w sklepach stacjonarnych i w Internecie, wypłatach gotówki w bankomatach tankowaniu samochodu czy wydatkach przy użyciu karty kredytowej Pekao.

Rabaty i korzyści finansowe

Przez całe wakacje obowiązuje zniżka na ubezpieczenie podróżne w PZU. Promocja „LATO2025 z ubezpieczeniem „Bezpieczna podróż” dla klientów Banku Pekao S.A.” trwa do 30.09.2025 r.

Klienci Pekao nie muszą także szukać bankomatów z bezpłatnych sieci. Złota karta debetowa do Konta Przekorzystnego zapewnia wypłaty bez prowizji Banku ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie .

Pekao gwarantuje również niskie koszty przewalutowania – bank nie pobiera dodatkowych opłat za przewalutowanie transakcji za granicą. Transakcje Kartami Kredytowymi z Żubrem, kartami kredytowymi Bankowości Prywatnej oraz kartami do konta osobistego na całym świecie są rozliczane bezpośrednio po kursach wymiany walut organizacji płatniczej a klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów naliczanych przez bank.

Dodatkowo posiadacze Karty Kredytowej z Żubrem swoje wydatki związane z podróżą mogą spłacić w ratach 10x0 proc., bez odsetek i prowizji. W zależności od pakietu klienci mogą rozłożyć na raty wydatki w kwocie nawet do 3000 zł (w pakiecie Platynowym).

W aplikacji PeoPay lub serwisie Pekao24 warto też zapoznać się z ofertą zniżek w ramach „Okazji z Żubrem” – atrakcyjnymi rabatami na oferty biur podróży, wynajem samochodu czy noclegu.

Rozwiązania w ramach supermocy w podróży są skierowane do obecnych i nowych klientów Banku Pekao. Oprócz tradycyjnych form zakładania Konta Przekorzystnego klienci będą mogli otworzyć je także w trakcie swojej podróży. W tym celu bank uruchamia mobilne stoiska na sześciu największych lotniskach w Polsce (w strefie bezcłowej, po kontroli paszportowej): Warszawa Okęcie, Kraków Balice oraz w Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu i w Poznaniu.

Szczegóły dotyczące 10 supermocy w podróży będą dostępne na: www.pekao.com.pl/konto

* Źródło: https://pollster.pl/case_study/polacy_na_wakacjach_2024

Materiał Partnera