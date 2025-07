Prof. Andrzej Czamara o sporze w KIF. „Sami sobie przeszkadzamy”

Obecnie mamy szeroką specjalizację, która lepiej przygotowuje do pracy z pacjentami wielochorobowymi. Ministerstwo uznało, że potrzebuje takich fizjoterapeutów, dlatego zdecydowało się finansować specjalizację w takim wydaniu. Przez najbliższe trzy lata powinniśmy spokojnie dopracować koncepcję przyszłego kształcenia specjalizacyjnego, w tym wąskich specjalizacji. Choć mają one swoje zalety, należy pamiętać, że – jak pokazuje doświadczenie środowisk lekarskich i pielęgniarskich – Ministerstwo podchodzi do nich ostrożnie. W przeszłości zdarzały się bowiem problemy z zawężaniem zakresu kompetencji.

Fizjoterapeuci zatrudnieni na etacie w podmiotach leczniczych należą do grypy zawodów medycznych objętych coroczną waloryzacją wynagrodzeń. Jak duża jest dysproporcja między zarobkami w sektorze publicznym i prywatnym?

Odpowiem w ten sposób: proszę pamiętać, że w warunkach rynkowych – zwłaszcza w sektorze prywatnym – jeżeli dana jednostka nie chce zawierać kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, to aby funkcjonować, musi – podobnie jak w sporcie – osiągać wyniki. Jeżeli pacjent nie odzyska funkcji życiowych lub nie zaobserwuje poprawy, to nigdy nie poleci tej placówki kolejnym osobom. W sektorze prywatnym obowiązują inne zasady – tam bierze się odpowiedzialność za wszystko. Nie ma już możliwości przekierowania odpowiedzialności na szpital, NFZ czy inną instytucję. Prywatne podmioty same biorą odpowiedzialność za jakość swojej pracy i muszą działać jak najlepiej, by osiągać wyniki. Jeśli są pacjenci – to znaczy, że są wyniki terapii. Jeśli nie ma postępu fizjoterapii u pacjentów – to najczęściej nie ma nowych pacjentów, nie ma rekomendacji danego ośrodka. Dlatego w sektorze prywatnym istnieje konkurencja i nieustanne poszukuje się coraz lepszych specjalistów, a z tym wiąże się konieczność zapewnienia dobrych warunków pracy. Wynagrodzenia w sektorze prywatnym są zwykle wyższe niż w sektorze publicznym; zwłaszcza tam, gdzie wyniki leczenia są bardzo dobre. Z drugiej strony fizjoterapeuci pracujący w sektorze publicznym mają tak samo trudną, odpowiedzialną pracę i co ważne - wynagrodzenia fizjoterapeutów w sektorze publicznym rok za rokiem rosną, a specjaliści mają to wynagrodzenie jeszcze wyższe; zapowiada się stopniowy wzrost tych wynagrodzeń, na co liczy całe środowisko.

Trudno jest zachęcić młodych fizjoterapeutów do pracy w systemie publicznym?

Nie, bo proszę pamiętać, że ani lekarze, ani fizjoterapeuci nie mają zakazu prowadzenia własnej, prywatnej działalności – mogą po pracy przyjmować pacjentów we własnych gabinetach. Jedno nie wyklucza drugiego. Etaty w publicznych jednostkach dają im możliwość zdobywania różnorodnego doświadczenia zawodowego i co bardzo ważne stabilność – m.in. w zakresie urlopów czy ubezpieczeń. Trzeba jednak jasno powiedzieć: w publicznych placówkach wciąż mamy zbyt mało etatów dla fizjoterapeutów. Zdarzają się sytuacje, w których dwóch fizjoterapeutów przypada na kilkadziesiąt, a czasem więcej osób. Jeśli każdy pacjent potrzebuje najczęściej od godziny do dwóch godzin fizjoterapii dziennie, to przy takim obłożeniu jest to nierealne do wykonania. Do tego dochodzi problem niedoszacowania tych stanowisk – nie wszędzie, ale w wielu miejscach. Często zależy to od regionu i zasobności wojewódzkiego oddziału NFZ. Mamy obecnie prawie 80 tys. zarejestrowanych fizjoterapeutów, ale jeśli publiczny lub prywatny system nie będzie chłonął nowych absolwentów, to wielu z nich po prostu wyjedzie za granicę. I to już się dzieje. Starzejące się społeczeństwo będzie generowało coraz większe potrzeby, a my nie jesteśmy gotowi, by pokolenie 25–30-latków zastąpiło pokolenie 50+. System jest w nierównowadze, dlatego musimy zbudować realny popyt na fizjoterapeutów w publicznej służbie zdrowia.