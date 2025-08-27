Reklama

Biznes czeka na strategię w sprawie badań klinicznych

W ciągu ostatnich lat Polska awansowała z 11. na 9. pozycję w światowym rankingu największych rynków komercyjnych badań klinicznych. Ostatnie dwa lata to jednak stagnacja – wskazują autorzy raportu „Komercyjne badania kliniczne w Polsce. Analiza zmian rynku do 2024”.

Publikacja: 27.08.2025 17:24

Foto: Adobe Stock

dmp

W 2024 r. w komercyjnych badaniach klinicznych prowadzonych w Polsce wzięło udział 26,8 tys. pacjentów. Rynek krajowy jest wart przeszło 2,2 mld dolarów (wobec 1,4 mld dol. w 2020 r.), co daje Polsce 2,68 proc. udziału w rynku globalnym. Największy wzrost sektora przypada jednak na lata 2020-2022; po tym okresie nastąpił zastój. Bez podjęcia zdecydowanych działań wspierających atrakcyjność kraju dla sponsorów badań klinicznych, w najbliższej dekadzie czeka nas kontynuacja zastoju – twierdzą autorzy raportu.

Polska ma wciąż ogromny potencjał do utrzymania swojej pozycji, ale aby to osiągnąć i zahamować stagnację udziału w rynku komercyjnych badań klinicznych, należy podjąć zdecydowane działania poprzez stworzenie wspólnej strategii międzysektorowej, która będzie uwzględniać aktywność na wielu płaszczyznach. Chodzi tu m.in. o wsparcie dla sponsorów badań klinicznych w postaci infrastruktury i technologii, międzynarodową promocję Polski jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia badań klinicznych czy zachęty finansowe wspierające działalność badawczo-rozwojową, a nie tylko innowacyjność.\

Sektor badań klinicznych: wyczerpują się proste rezerwy wzrostu

– Polska znajduje się dziś w szczególnym punkcie rozwoju sektora badań klinicznych – obszaru kluczowego dla nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, danych i innowacjach – wskazuje Wiktor Janicki, prezes zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Jak tłumaczy, obecnie, wobec spadku konkurencyjności Unii Europejskiej na rynku badań, wyzwań geopolitycznych, a także globalnego spowolnienia inwestycji w biotechnologię, Polska ma wyjątkową szansę, by odpowiedzieć na te wyzwania długoterminową strategią.

– Wyczerpują się proste rezerwy wzrostu i sektor badań klinicznych nie może opierać się wyłącznie na dotychczasowych przewagach, aby Polska mogła utrzymać swoją pozycję. Przyjęcie w Polsce strategii adresowanej do wzmocnienia rynku badań klinicznych stworzy również możliwość aktywnego włączenia się Polski w przywracanie przywództwa w badaniach klinicznych w UE, a przez to nasz kraj może zyskać: przyciąganie inwestycji w infrastrukturę badawczą i produkcyjną, rozwój badań klinicznych jako filaru innowacyjności systemu ochrony zdrowia oraz wzmocnienie pozycji Polski jako regionalnego hubu biotechnologicznego – zwraca uwagę Janicki.

Europa traci udział w rynku badań klinicznych

W ciągu ostatniej dekady, udział Europy w globalnej liczbie badań klinicznych zmniejszył się z 22 proc. w 2013 r. do 12 proc. w 2023 r. Dla porównania, liczba komercyjnych badań klinicznych w Chinach jest obecnie około 4,5 i 1,5 raza wyższa niż odpowiednio w 2015 r. i 2020 r. Stanowi to 22 proc. udziału w rynku globalnym. Kraje Azji, Pacyfiku i Ameryki Południowej od dwóch dekad sukcesywnie zwiększają swoją pozycję na światowej mapie badań klinicznych – przypada na nie 80 proc. nowo rozpoczętych badań.

