Biznes czeka na strategię w sprawie badań klinicznych

W 2024 r. w komercyjnych badaniach klinicznych prowadzonych w Polsce wzięło udział 26,8 tys. pacjentów. Rynek krajowy jest wart przeszło 2,2 mld dolarów (wobec 1,4 mld dol. w 2020 r.), co daje Polsce 2,68 proc. udziału w rynku globalnym. Największy wzrost sektora przypada jednak na lata 2020-2022; po tym okresie nastąpił zastój. Bez podjęcia zdecydowanych działań wspierających atrakcyjność kraju dla sponsorów badań klinicznych, w najbliższej dekadzie czeka nas kontynuacja zastoju – twierdzą autorzy raportu.

Polska ma wciąż ogromny potencjał do utrzymania swojej pozycji, ale aby to osiągnąć i zahamować stagnację udziału w rynku komercyjnych badań klinicznych, należy podjąć zdecydowane działania poprzez stworzenie wspólnej strategii międzysektorowej, która będzie uwzględniać aktywność na wielu płaszczyznach. Chodzi tu m.in. o wsparcie dla sponsorów badań klinicznych w postaci infrastruktury i technologii, międzynarodową promocję Polski jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia badań klinicznych czy zachęty finansowe wspierające działalność badawczo-rozwojową, a nie tylko innowacyjność.\

Sektor badań klinicznych: wyczerpują się proste rezerwy wzrostu

– Polska znajduje się dziś w szczególnym punkcie rozwoju sektora badań klinicznych – obszaru kluczowego dla nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, danych i innowacjach – wskazuje Wiktor Janicki, prezes zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Jak tłumaczy, obecnie, wobec spadku konkurencyjności Unii Europejskiej na rynku badań, wyzwań geopolitycznych, a także globalnego spowolnienia inwestycji w biotechnologię, Polska ma wyjątkową szansę, by odpowiedzieć na te wyzwania długoterminową strategią.

– Wyczerpują się proste rezerwy wzrostu i sektor badań klinicznych nie może opierać się wyłącznie na dotychczasowych przewagach, aby Polska mogła utrzymać swoją pozycję. Przyjęcie w Polsce strategii adresowanej do wzmocnienia rynku badań klinicznych stworzy również możliwość aktywnego włączenia się Polski w przywracanie przywództwa w badaniach klinicznych w UE, a przez to nasz kraj może zyskać: przyciąganie inwestycji w infrastrukturę badawczą i produkcyjną, rozwój badań klinicznych jako filaru innowacyjności systemu ochrony zdrowia oraz wzmocnienie pozycji Polski jako regionalnego hubu biotechnologicznego – zwraca uwagę Janicki.