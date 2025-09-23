Reklama

Opieka długoterminowa – podziel się swoją historią

Dzielenie się osobistymi doświadczeniami i przemyśleniami na temat codzienności osób świadczących opiekę oraz tych, którzy wsparcie otrzymują – to cel konkursu ogłoszonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Zwycięzca otrzyma 10 tys. złotych nagrody.

Publikacja: 23.09.2025 13:17

Foto: Adobe Stock

Konkurs „Kroniki opieki długoterminowej”, zorganizowany z inicjatywy Międzykolegialnego Centrum Badań nad Rodzinami i Generacjami SGH oraz Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH, skierowany jest do wszystkich, których dotyczy długotrwałe wsparcie w życiu codziennym zarówno osób opiekujących się, jak i osób otrzymujących wsparcie ze względu na wiek bądź niepełnosprawność.

Uczestnicy mogą w terminie do 16 stycznia 2026 r. opisać swoje przeżycia i doświadczenia w dowolnej formie, np. dziennika, relacji, pamiętnika czy bloga, mogą też dołączyć zdjęcia lub rysunki. Organizatorzy gwarantują anonimowość i poszanowanie godności i prywatności uczestników.

Najbardziej wartościowe prace zostaną nagrodzone: przewidziano I nagrodę w wysokości 10 000 zł, II nagrodę – 7 000 zł, dwie III nagrody po 5 000 zł (jedna dla opiekuna i jedna dla osoby korzystającej ze wsparcia), dziesięć wyróżnień po 1 500 zł (pięć dla opiekunów i pięć dla osób korzystających ze wsparcia) oraz nagrodę specjalną prof. dr. hab. Piotra Błędowskiego w wysokości 3 000 zł.

Seniorzy nadużywają leków za darmo. Poznaliśmy dane
Leki i terapie
Seniorzy nadużywają leków za darmo. Poznaliśmy dane

– Konkurs jest kontynuacją stuletniej tradycji Instytutu Gospodarstwa Społecznego i pierwszych konkursów na pamiętniki osób bezrobotnych i chłopów z lat 30. XX w. czy najnowszych konkursów na pamiętniki pandemiczne oraz inflacyjne z ostatnich lat – mówił podczas poświęconej konkursowi konferencji prasowej w PAP dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH, kierownik Katedry Polityki Społecznej, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH. Jak zauważył prof. Kubicki, konkurs jednocześnie jest uhonorowaniem dorobku i pracy obecnego dyrektora IGS-u prof. Piotra Błędowskiego w obszarze opieki długoterminowej. – Przede wszystkim wynika z pilnej potrzeby wzmocnienia debaty publicznej w tym obszarze i nagłośnienia wyzwań, przed jakimi stają każdego dnia miliony Polaków starających się godzić obowiązki opiekuńcze i zawodowe – podkreślał prof. Kubicki.

– Konkurs stanowi okazję, by oddać głos tym, którzy na co dzień milcząco mierzą się z wyzwaniami opieki nad swoimi bliskimi. Naturalnie wpisuje się on w misję Fundacji TZMO „Razem Zmieniamy Świat” i projekt „Damy Radę”. Fundacja od lat wspiera opiekunów rodzinnych poprzez bezpłatne szkolenia, poradniki i warsztaty, dostarczając im praktycznych narzędzi w codziennej opiece – wskazuje Katarzyna Serwińska, prezes Fundacji TZMO „Razem Zmieniamy Świat”, partnera przedsięwzięcia.

Konkurs realizowany jest pod patronatem Marzeny Okły-Drewnowicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie z: Fundacją TZMO „Razem Zmieniamy Świat”, inicjatorem i realizatorem projektu „Damy Radę”, wspierającego opiekunów i jednocześnie sponsorem konkursu, Koalicją „Na pomoc niesamodzielnym”.

Źródło: materiały prasowe

