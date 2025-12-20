Reklama

Kłopoty z dostępnością ważnego leku dla pacjentów ze schizofrenią

Pojawiły się kłopoty z dostępnością do klozapiny, ważnego leku stosownego w terapii schizofrenii – wynika z informacji Rynku Zdrowia. Co to oznacza dla chorych? Główny Inspektorat Farmaceutyczny zapewnia, że problem ma charakter czasowy.

Publikacja: 20.12.2025 10:01

Kłopoty z dostępnością ważnego leku dla pacjentów ze schizofrenią

Foto: Adobe Stock

Jakub Czermiński

Czym jest klozapina? To opracowany w latach 50. i wprowadzony na rynek w latach 70. pierwszy lek z grupy neuroleptyków atypowych. Ten preparat przeciwpsychotyczny jest stosowany w leczeniu schizofrenii.

Rynek Zdrowia podał, że do redakcji wpłynęły w ostatnim czasie informacje o brakach klozapiny w aptekach. W tekście zaznaczono, że ze względu na charakterystykę, leku nie można odstawić z dnia na dzień.

Problemy z dostępnością klozapiny. GIF uspokaja

Poproszony o komentarz prof. dr hab. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, przyznał, że informacje o tym, że w niektórych rejonach brakuje klozapiny, dotarły do niego w połowie miesiąca. „Lekarze alarmują jednak, że trudności w zdobyciu klozapiny (szczególnie wyższych dawek) trwają od kilku miesięcy” – głosi publikacja.

Portal zacytował odpowiedź Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na prośbę o komentarz. Według GIF, braki klozapiny mają charakter czasowy. „Zgłoszenia pochodzą z aptek z praktycznie wszystkich województw i są związane z czasowym wstrzymaniem wprowadzania do obrotu, które zakończy się 19 grudnia 2025 r. Planowana na grudzień br. dostawa tego produktu do Polski została już zrealizowana” – podał Inspektorat.

Zdaniem prof. Gałeckiego, ponieważ do Polski dotarła partia klozapiny, która jest dystrybuowana do hurtowni, problemy z dostępnością leku powinny być rozwiązane „na dniach”.

Czytaj więcej: Brakuje klozapiny dla pacjentów ze schizofrenią. Sprawdzamy jak wygląda sytuacja

Źródło: rp.pl / Rynek Zdrowia

