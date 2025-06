„Polityczne Michałki”: wewnętrzny sondaż KO o ministrach, co dalej z Trzaskowskim, PiS szykuje się do kongresu

Michał Szułdrzyński rozpoczyna rozmowę pytaniem o wewnętrzne nastroje w rządzie. – Czy ktoś już jest wrzucany na grilla, czy ktoś jest wrzucany pod autobus? Kto odejdzie z rządu, a kto nie? – mówi Michał Szułdrzyński. Jednym z wątków jest też wewnętrzne badanie KO, które ma pokazywać, kto jest najpopularniejszym, a kto najmniej popularnym ministrem. W tej ostatniej grupie jest m.in. szefowa resortu zdrowia, Izabela Leszczyna. To rozmowa, która toczy się od dawna – o problemach tego resortu. – Gdyby był kandydat gotowy do przejęcia resortu zdrowia, zmiana już by się dokonała – mówi w podcaście Michał Kolanko. Z kolei minister Adam Bodnar, mimo wcześniejszych oczekiwań, także znalazł się na „giełdzie nazwisk do dymisji”. – Nie ma zaplecza politycznego w partii – zauważa Kolanko, wskazując na możliwą kandydaturę szefa NRA Przemysława Rosatiego jako jego następcy.

Taśmy, wybory i geopolityka

W podcaście są też odniesienia do najnowszych taśm. – To kompletny kapiszon – podsumowuje Kolanko. – Jedynie ociepla wizerunek mecenasa – dodaje Szułdrzyński. Kolejnym wątkiem są anomalie wyborcze i tezy o sfałszowaniu wyborów. Michał Szułdrzyński ironicznie odnosi się do teorii spiskowych: – PiS miał skręcić wybory, będąc w opozycji i bez wpływu na administrację państwową? – pyta. Podkreśla również potrzebę poważnej reformy: – Czy to nie jest wreszcie czas, żeby PiS i Platforma siadły i napisały od nowa przepisy wyborcze? – mówi w podcaście. Podcast kończy się analizą sytuacji na Bliskim Wschodzie i jej wpływu na Polskę. – Ceny ropy i ewakuacja obywateli Polski to kwestie, które już stały się polityczne – mówi Kolanko.

PiS konsumuje sukces

W kolejnej części rozmowy skupiono się na sytuacji w obozie Prawa i Sprawiedliwości po wygranej Karola Nawrockiego. – Kaczyński wraca, Nawrocki odpoczywa – mówi o aktywności tych polityków Szułdrzyński. Kolanko dodaje: – PiS konsumuje zwycięstwo i szykuje się na kongres w Przysusze. Wewnątrz partii trwa planowanie przyszłych rozdań i możliwej koalicji z Konfederacją. Rozmówcy zastanawiają się też, co w dłuższej perspektywie czeka rywala Karola Nawrockiego – Rafała Trzaskowskiego.