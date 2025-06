Wcześniej jednak odbędzie się głosowanie w Przysusze nad nowym prezesem partii. I o ile jeszcze kilka miesięcy temu w PiS można było usłyszeć, że dojdzie jednak do niespodzianki i np. Kaczyński zostanie kimś w rodzaju „honorowego prezesa”, a stery w partii obejmie inna osoba np. Mariusz Błaszczak, to teraz taki rozwój wypadków jest niezwykle mało prawdopodobny. – Mam nadzieję, że Kaczyński pozostanie prezesem – powiedział we wtorek w Radiu ZET wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. I sam wykluczył, że będzie kandydował na to stanowisko.

Politycy PiS są przekonani, że kwestia sukcesji i plan na nią został odsunięty w czasie co najmniej na okres po wyborach w 2027 roku. Każde przyspieszenie byłoby niespodzianką. Tak jak pisała „Rzeczpospolita” Kaczyński miał w kuluarach sugerować, że jego następcą może być Mariusz Błaszczak, ale nie wydaje się, by to była perspektywa już zbliżającego się kongresu.

Kongres PiS: Partia szykuje się do przejęcia władzy w 2027 r. lub wcześniej

Jakie nastroje panują dziś w partii Jarosława Kaczyńskiego? Zwycięstwo Karola Nawrockiego wzmocniło morale w PiS. – Mamy poczucie, że powrót do władzy jest nie tylko możliwy, ale też wielce prawdopodobny – sugeruje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” jeden z posłów klubu PiS. Usłyszeliśmy nawet, że niektórzy politycy PiS zastanawiają się już, jaki może być podział stanowisk (i to nie tylko rządowych) w nowym gabinecie, zwłaszcza jeśli – to kolejne założenie – będzie to rząd z Konfederacją.

PiS obstawia, że najpewniej mimo trudności rząd koalicyjny – z Tuskiem lub kimś innym na czele – przetrwa aż do końca kadencji. Nie oznacza to jednak, że nie są szykowane plany na wypadek ewentualnych wcześniejszych wyborów. Trwają analizy poprzednich plebiscytów. – Dysponujemy ogromnym zasobem głosów wyborców, do których możemy się odwołać. To nie tylko wyniki Prawa i Sprawiedliwości z ostatnich wyborów parlamentarnych i europejskich, ale także osoby, które wzięły udział w referendum zorganizowanym jesienią 2023 roku. To również wyborcy Karola Nawrockiego z drugiej tury tych wyborów – analizujemy te wyniki bardzo dokładnie i z pewnością uwzględnimy je przy opracowywaniu naszej strategii. Musimy także dotrzeć do tych, którzy głosowali na nas w 2019 roku, ale w 2023 już nas nie poparli – częściowo z powodu naszych błędów – mówił w poniedziałek w „RZECZoPOLITYCE” europoseł Adam Bielan z PiS, jeden z najważniejszych sztabowców Karola Nawrockiego.