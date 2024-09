Kongres w Przysusze. Możliwe połączenie z Suwerenną Polską

Kongres PiS, na którym ma dojść do zmian statutowych i - co bardzo prawdopodobne - do połączenia z Suwerenną Polską, odbędzie się 28 września w Przysusze. W piątek 20 września potwierdził to Jarosław Kaczyński, dodając, że kongres "w żadnym stopniu nie ograniczy możliwości pomocy dla ofiar powodzi".

W przypadku połączenia partii funkcje wiceprezesów PiS – jak spodziewają się politycy tej partii – mogą trafić do Zbigniewa Ziobry i Patryka Jakiego.