Uszakow odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza o artykuł w „New York Times”, w którym pojawiła się informacja, że Trump zamierza spotkać się z Putinem w przyszłym tygodniu.

Reklama Reklama

W środę wieczorem rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że Rosjanie wyrazili chęć spotkania z Donaldem Trumpem, który jest otwarty na spotkania zarówno z Władimirem Putinem, jak i Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej „The New York Times” podał, że prezydent USA planuje spotkać się osobiście z przywódcą Rosji już w przyszłym tygodniu.

Miejsce spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem jest już znane?

- Docelowy czas (spotkania) to przyszły tydzień, ale strony rozpoczęły przygotowania do tego ważnego spotkania (...), jest trudno powiedzieć ile dni zajmą przygotowania. Ale opcja zorganizowania spotkania w przyszłym tygodniu była rozważana i odnosimy się pozytywnie do tej opcji – podkreślił Uszakow.

- Zgodnie z sugestią strony amerykańskiej porozumieliśmy się co do dwustronnego spotkania na najwyższym szczeblu w najbliższych dniach, spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem – mówił wcześniej Uszakow. - Teraz, wraz z amerykańskimi partnerami, rozpoczynamy wypracowywanie szczegółów spotkania i miejsca, gdzie miałoby do niego dojść - dodał zastrzegając, że wstępnie miejsce spotkania zostało już ustalone. Rosjanie mają poinformować o nim w późniejszym terminie.