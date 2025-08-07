Aktualizacja: 07.08.2025 10:47 Publikacja: 07.08.2025 10:33
Donald Trump i Władimir Putin
Foto: AFP
Uszakow odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza o artykuł w „New York Times”, w którym pojawiła się informacja, że Trump zamierza spotkać się z Putinem w przyszłym tygodniu.
W środę wieczorem rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że Rosjanie wyrazili chęć spotkania z Donaldem Trumpem, który jest otwarty na spotkania zarówno z Władimirem Putinem, jak i Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej „The New York Times” podał, że prezydent USA planuje spotkać się osobiście z przywódcą Rosji już w przyszłym tygodniu.
- Docelowy czas (spotkania) to przyszły tydzień, ale strony rozpoczęły przygotowania do tego ważnego spotkania (...), jest trudno powiedzieć ile dni zajmą przygotowania. Ale opcja zorganizowania spotkania w przyszłym tygodniu była rozważana i odnosimy się pozytywnie do tej opcji – podkreślił Uszakow.
- Zgodnie z sugestią strony amerykańskiej porozumieliśmy się co do dwustronnego spotkania na najwyższym szczeblu w najbliższych dniach, spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem – mówił wcześniej Uszakow. - Teraz, wraz z amerykańskimi partnerami, rozpoczynamy wypracowywanie szczegółów spotkania i miejsca, gdzie miałoby do niego dojść - dodał zastrzegając, że wstępnie miejsce spotkania zostało już ustalone. Rosjanie mają poinformować o nim w późniejszym terminie.
Uszakow mówił o tym po środowej rozmowie Putina ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Stevem Witkoffem. Wcześniej Marco Rubio, komentując przebieg spotkania stwierdził, że przyniosło ono pewne postępy, ponieważ Amerykanie po raz pierwszy poznali szczegóły dotyczące warunków, na jakich Rosja jest gotowa zakończyć wojnę na Ukrainie. Warunki te USA miały przekazać Ukrainie i europejskim partnerom, by sprawdzić czy są oni skłonni na nie przystać.
Tak wygląda sytuacja na froncie na wschodniej Ukrainie
Foto: PAP
Rubio nie wykluczał, że mogłoby dojść do trójstronnego spotkania Trumpa, Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Dodał jednak, że aby spotkanie takie odbyło się, niezbędne jest zbliżenie do siebie stanowisk Ukrainy i Rosji ws. warunków porozumienia pokojowego. Bez takiego zbliżenia – zdaniem Rubio – takie spotkanie nia miałoby sensu, bo nic by nie przyniosło.
Tymczasem Uszakow mówił dziennikarzom w Rosji, że Witkoff mówił o opcji trójstronnego spotkania przywódców USA, Rosji i Ukrainy, ale „strona rosyjska pozostawiła je bez komentarza”. Zdaniem Uszakowa Rosja zaproponowała, by skoncentrować się na przygotowaniu szczytu dwustronnego.
- Opcja trójstronnego spotkania była poruszona przez amerykańskiego przedstawiciela podczas spotkania na Kremlu. Ale ta opcja nie była omawiana – podkreślił Uszakow. Jak dodał obecnie ważne jest, by dwustronne spotkanie było „udane i produktywne”.
Wcześniej takie wielostronne spotkanie zaproponowała Rosji strona ukraińska, podczas ostatniej rundy negocjacji rosyjsko-ukraińskich w Stambule. Ukraińcy proponowali, by do spotkania doszło pod koniec sierpnia, w Stambule, a oprócz Trumpa miałby uczestniczyć w niej jeszcze prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdoğan. Ukraina podkreślała wówczas, że proponuje też pełne i bezwarunkowe zawieszenie broni.
