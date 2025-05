A co musi się wydarzyć, by Nawrocki został prezydentem Polski? – Odpowiedź na to pytanie z jednej strony wydaje się bardzo skomplikowana, ale jeśli sprowadzimy ją do prostej matematyki, to dziś Karol Nawrocki potrzebuje mobilizacji wyborców Mentzena i Brauna. Potrzebuje, żeby wszyscy – im więcej, tym lepiej – pojawili się przy urnach. Na każde 10 głosów z tamtej strony, co najmniej 7 to jego potencjalni wyborcy. Przy takiej proporcji naprawdę opłaca mu się, by stawili się w komplecie. A równie dobrze może to być nawet 8 do 2 – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Marcin Duma, prezes IBRiS. – Druga sprawa: Nawrocki musi bardzo uważać, żeby nie zmobilizować symbolicznego Jagodna. Chodzi o to, by Jagodno nie poczuło, że znów musi stanąć w kolejce do lokalu wyborczego. I to jest w zasadzie odwrotność strategii, którą musi obrać Trzaskowski. Bo Trzaskowski potrzebuje, by jak najmniej wyborców Brauna i Mentzena poszło głosować, a jednocześnie, by w Jagodnie znów zabrakło kart. Na skuteczność tych strategii wpływ będą miały dwa wydarzenia: rozmowa Trzaskowskiego z Mentzenem i pojedynek na marsze. Ale na chwilę obecną, gdy rozmawiamy – mocniejszy wydaje się być Nawrocki – podsumowuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Marcin Duma, prezes IBRiS.

Politycy PiS jeszcze kilka miesięcy temu w rozmowach z dziennikarzami twierdzili, że po I turze nastąpi reset kampanii na korzyść Nawrockiego, a Sławomir Mentzen „uruchomi” głosy, o które zawalczy Nawrocki – i które ostatecznie mogą dać mu zwycięstwo. Za tydzień okaże się, na ile ta druga teza okaże się prawdziwa. Później – niezależnie od wyniku samego Nawrockiego – w PiS zacznie się nowa rozgrywka.