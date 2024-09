Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Wysokość ryczałtu energetycznego podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2024 roku kwota dodatku wynosi dokładnie 299,82 zł. Wypłacany jest on co miesiąc przez ZUS.

Aktualną wysokość ryczałtu energetycznego podaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ma na to czas do 7. dnia roboczego lutego każdego roku. Komunikat jest ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zwaloryzowana kwota ryczałtu energetycznego obowiązuje zawsze od marca danego roku.

Jak ubiegać się o ryczałt energetyczny?

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek do ZUS. Można to zrobić w dowolnym terminie. Wniosek wypełnia się na formularzu ZUS-ERK, który jest dostępny w placówkach ZUS lub na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl). Niezbędne jest również dołączenie do wniosku jednego z poniższych dokumentów:

decyzji szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza okresy działalności kombatanckiej lub represji

decyzji szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającej uprawnienia wdowy lub wdowca po kombatancie

zaświadczenia Wojskowej Komendy Uzupełnień potwierdzającego rodzaj i okres przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej

zaświadczenia właściwego organu wojskowego - w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.