Ilu jest pracujących emerytów?

Pod koniec zeszłego roku legalnie pracowało zarobkowo aż 872,6 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury i niespełna 53 tys. osób w wieku emerytalnym, które pobierały różne renty (np. z tytułu niepełnosprawności czy rodzinną). Liczba pracujących w wieku emerytalnym rośnie co roku o kilka procent, a tych, którzy decydują się na jej przesunięcie, rośnie w tempie jednoprocentowym. Większość decyduje się na otrzymanie świadczenia natychmiast, gdy mają do tego prawo. W zeszłym roku prawie 68 proc. osób wystąpiło o emeryturę natychmiast, gdy mieli do tego prawo, dwa lata temu – 69 proc., a trzy – 70 proc. Co ciekawe, przynajmniej w ciągu ostatnich pięciu lat co 11.–12. kobieta pobiera pierwszą emeryturę , gdy ma przynajmniej 62 lata. Dwa lata z decyzją emerytalną czeka zaś niewielu panów – zwykle mniej niż 4 proc.

Im później na emeryturę, tym świadczenie wyższe

Ekonomiści uważają, że warto zastanowić się, co jest bardziej opłacalne dla każdego: poprawienie swojej sytuacji finansowej poprzez równoczesne pobieranie świadczenia i pensji czy wstrzymanie się z pobraniem emerytury po to, by mieć ją w przyszłości wyższą. Opóźnienie decyzji emerytalnej o rok podnosi wysokość świadczenia o 8 proc.

Polski system emerytalny jest zaś tak skonstruowany, że w przypadku większości ubezpieczonych, im później zdecydujemy się na przejście na emeryturę, tym świadczenie będzie wyższe. Po pierwsze, zostanie wyliczone na podstawie mniejszej liczby miesięcy wynikającej z przewidywanego czasu życia (te dane podaje GUS). A po drugie, zebrany i zapisany w ZUS kapitał emerytalny co roku będzie waloryzowany, będzie więc rosła jego wartość. Ta zasada jest nieco złamana przez inną, dotyczącą kobiet, które były członkiniami otwartych funduszy emerytalnych i dla których po przejściu na emeryturę obliczona jest okresowa emerytura kapitałowa. W ich przypadku ZUS automatycznie przelicza świadczenie, gdy skończą 65 lat, i z miesiąca na miesiąc może ono wzrosnąć nawet o kilkaset złotych.

Związki zawodowe chcą edukować przyszłych emerytów

Specjaliści uważają, że spora część osób nie zastanawia się nad tym, na ile opóźnienie decyzji emerytalnej może wpłynąć na jej wysokość. Ostatnio do grona instytucji, które uważają, że potrzebna jest edukacja na temat ubezpieczeń społecznych, włączyły się związki zawodowe. OPZZ wspólnie z ZUS zaczął dwa tygodnie temu kampanię „Moja emerytura zależy ode mnie – praca się opłaca”.