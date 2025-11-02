Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło i B2B? Zasady i wzory

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zasady obowiązują przy wypowiedzeniu umowy o pracę oraz co powinno zawierać wypowiedzenie?

Jakie przepisy regulują wypowiedzenie umowy zlecenia i na co należy zwrócić uwagę?

Jakie są możliwe podstawy prawne do zerwania umowy o dzieło?

Jakie zasady dotyczą wypowiedzenia umowy B2B i czy konieczne jest podawanie przyczyny?

Zakończenie współpracy może być trudną decyzją, niezależnie od łączącego pracownika z pracodawcą stosunku pracy. Każdy typ umowy – umowa o pracę, cywilnoprawna, a także kontrakt B2B, rządzą się własnymi prawami, między innymi dotyczącymi formy ich rozwiązania. Aby uniknąć błędów, warto wiedzieć, jakie elementy musi zawierać wypowiedzenie.

Wypowiedzenie umowy o pracę. Co musi zawierać?

Rozwiązać stosunek pracy można na podstawie oświadczeń woli pracownika lub pracodawcy oraz wygaśnięcia stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę jest właśnie takim oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy. Zostało ono złożone skutecznie, kiedy dotrze do adresata w taki sposób, by można było się bez problemu zapoznać z jego treścią – bezpośrednio do rąk pracodawcy/pracownika lub też pocztą. Powinno się je złożyć w formie pisemnej.

Dokument ten powinien zawierać takie elementy jak: