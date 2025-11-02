Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło i B2B? Zasady i wzory

Aktualizacja: 02.11.2025 17:27 Publikacja: 02.11.2025 10:32
Jak wyglądają wzory wypowiedzeń umowy o pracę, zlecenie, dzieło oraz B2B?
Zakończenie współpracy może być trudną decyzją, niezależnie od łączącego pracownika z pracodawcą stosunku pracy. Każdy typ umowy – umowa o pracę, cywilnoprawna, a także kontrakt B2B, rządzą się własnymi prawami, między innymi dotyczącymi formy ich rozwiązania. Aby uniknąć błędów, warto wiedzieć, jakie elementy musi zawierać wypowiedzenie.
Rozwiązać stosunek pracy można na podstawie oświadczeń woli pracownika lub pracodawcy oraz wygaśnięcia stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę jest właśnie takim oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy. Zostało ono złożone skutecznie, kiedy dotrze do adresata w taki sposób, by można było się bez problemu zapoznać z jego treścią – bezpośrednio do rąk pracodawcy/pracownika lub też pocztą. Powinno się je złożyć w formie pisemnej.
Dokument ten powinien zawierać takie elementy jak:
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika jest relatywnie proste – najważniejsze, by oświadczenie dotarło do pracodawcy. Jednak inaczej jest w przypadku, gdy pracownik chce rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wówczas musi też wskazać jeden z powodów opisanych w art. 55 Kodeksu pracy.
Przepis ten stanowi, że pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, która jest odpowiednia ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.
Ponadto pracownik może zrobić to także, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Wówczas pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.
Sprawdź, jak wygląda wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, składane przez pracownika oraz pozostałe wzory wypowiedzeń:
Wypowiedzenie umowy o pracę – darmowy wzór z omówieniem do pobrania i druku w PDF i DOCX. Wersje dla pracownika i pracodawcy, z lub bez okresu wypowiedzenia
Umowa zlecenia ma znacznie mniej zasad niż umowa o pracę, a wypowiadając ją, należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia samej umowy. Można to zrobić, gdy osiągnięto skutek umowy – czyli zlecenie się zakończyło – lub gdy chce tego jedna ze stron.
Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno mieć tę samą formę, w której została ona zawarta – jeśli więc umowa miała formę pisemną, również w tej formie należy dostarczyć wypowiedzenie.
Jak wskazuje Kodeks cywilny, dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie, z zastrzeżeniem jednak, że powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki poczynione przez niego w celu należytego wykonanie zlecenia, a w razie odpłatnego zlecenia zleceniodawca musi uiścić zleceniodawcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom. Jeśli wypowiedzenie nie miało ważnego powodu, szkody powinny zostać naprawione przez zleceniodawcę.
Zleceniobiorca z kolei może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, ale gdy zlecenie jest odpłatne i zerwanie umowy następuje bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.
Umowa zlecenia może mieć określony okres wypowiedzenia. Powinien być on adekwatny do czasu umowy, ale nie ma tutaj sztywnych ograniczeń. Wszystko powinno zostać ustalone przez strony w umowie.
Wypowiedzenie umowy zlecenia musi zawierać oświadczenie woli osoby, która je wypowiada, a także:
Gotowy wzór wypowiedzenia umowy zlecenia dostępny jest pod tym linkiem: Wypowiedzenie umowy zlecenia – jak wygląda rozwiązanie umowy wg. Kodeksu cywilnego? Jaki jest okres wypowiedzenia? Wzór do pobrania PDF i DOCX
Jeśli obie strony zgadzają się na rozwiązanie umowy o dzieło, można ją rozwiązać za porozumieniem stron. W innych przypadkach odstąpienie od niej może być nieco trudniejsze. Ustawodawca wskazuje więc ściśle okoliczności, w którym można to zrobić przed czasem.
W przypadku osoby zamawiającej od umowy o dzieło można odstąpić:
Wykonawca z kolei może odstąpić od umowy, jeżeli do jej wykonania potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a mimo wyznaczonego terminu skorygowania zachowania, zamawiający tego nie robi.
B2B, czyli umowa cywilnoprawna zawierana między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, to właściwie umowa o świadczenie usług, której przedmiot może być dowolny. Jak stanowi Kodeks cywilny, do umów o świadczenie usług, które nie są regulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Wypowiedzenie takiej umowy wygląda więc tak samo, ja wskazane powyżej wypowiedzenie umowy zlecenia.
Co istotne, nie wymaga ono podania przyczyny rozwiązania takiego kontraktu i może to zrobić każda ze stron w dowolnym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jeżeli jednak rozwiązanie takiej umowy nie ma ważnych przyczyn, to strona wypowiadająca musi naprawić szkodę powstałą u drugiej strony z tego powodu. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli ważne przyczyny zaistniały.
