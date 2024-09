Nowe terminy wypłat emerytur w październiku. Dotyczą trzech grup seniorów

do uprawnionych do wypłaty 5. i 6. dnia miesiąca (sobota i niedziela) - w piątek 4 października

w piątek 4 października do uprawnionych do wypłaty 20. dnia miesiąca (niedziela) - w piątek 18 października

Komu przysługuje podwójna wypłata emerytury w październiku 2024?

W październiku część seniorów dostanie aż dwie emerytury. Chodzi o osoby otrzymujące swoje świadczenia 1. dnia miesiąca. Do seniorów, którzy powinni dostać przelew z ZUS 1 listopada, pieniądze wpłyną jeszcze w październiku. Przyczyną tej zmiany również jest dzień wolny od pracy. Mimo że 1 listopada to piątek, to przypada wtedy dzień Wszystkich Świętych. Świadczenia, które powinny być wypłacone tego dnia, wpłyną na konta emerytów już 31 października.

Wysokość emerytur w październiku 2024

Przez cały wrzesień wraz ze świadczeniem podstawowym wypłacana była 14. emerytura, dlatego do większości seniorów trafiły znacznie wyższe niż zwykle przelewy. W tym roku emeryci nie mogą już liczyć na dodatkowe świadczenia. Wysokość emerytur w październiku będzie więc standardowa. Podwyżki można spodziewać się dopiero w marcu 2025 roku, kiedy będzie miała miejsce coroczna waloryzacja emerytur.

Jakie podwyżki emerytur w 2025 roku?

Z rządowych prognoz zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok wynika, że marcowa waloryzacja emerytur może wynieść 5,52 proc. Aktualnie minimalna emerytura wynosi 1780,96 zł brutto. Zgodnie z prognozą po podwyżce wzrosłaby więc do 1879,27 zł brutto. Natomiast w kwietniu wypłacane będą 13. emerytury, które również obejmie waloryzacja. W 2025 roku emeryci mogą się także spodziewać wypłaty "czternastki". Jeśli w przyszłym roku pojawi się ryzyko przekroczenia 5 proc. inflacji, rząd ma powrócić również do prac nad wprowadzeniem drugiej, wrześniowej waloryzacji emerytur. W pierwszym półroczu tego roku inflacja była niższa od wymaganego do wprowadzenia dodatkowej waloryzacji progu.