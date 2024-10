Od 1 stycznia 2024 roku niektóre osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na dodatkową pomoc finansową w postaci świadczenia wspierającego. Zostało ono wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym. Jest przyznawane w celu częściowego pokrycia kosztów, które wynikają z zaspokajania szczególnych potrzeb życiowych osób z niepełnosprawnościami.

Świadczenie wspierające: Kto może je otrzymać?

O ten rodzaj pomocy finansowej mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 lat. Podczas przyznawania świadczenia wspierającego nie obowiązuje kryterium dochodowe. Nie jest ono także zależne od innych form wsparcia otrzymywanych już przez daną osobę.

Warunkiem otrzymania prawa do świadczenia wspierającego jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Poziom ten musi znajdować się w przedziale od 70 do 100 punktów. Do wydawania wspomnianych decyzji uprawnione są wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Wysokość świadczenia zależna jest od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest poziom potrzeby wsparcia, który w przypadku poszczególnych osób z niepełnosprawnościami określony został w punktach w ich indywidualnych decyzjach o poziomie potrzeby wsparcia. Drugim czynnikiem decydującym o wysokości świadczenia wspierającego jest aktualna wysokość renty socjalnej. Świadczenie może bowiem wynosić od 40 proc. do 220 proc. wysokości renty socjalnej. Najniższe przysługuje osobom z poziomem potrzeby wsparcia ustalonym miedzy 70 a 74 punktów, natomiast najwyższe – tym, których poziom potrzeby wsparcia wynosi od 95 do 100 punktów.