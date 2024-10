Według danych z września br., które podaje RynekPierwotny.pl, średnia cena za m2 mieszkania w Polsce to 14355 zł. Z kolei średnia stawka najmu mieszkań w sierpniu wyniosła 3633 zł (według danych z raportu Otodom). Takie kwoty mogą zaoszczędzić osoby, które otrzymały mieszkanie służbowe.

Mieszkanie służbowe lub specjalne świadczenie. Dla jakich zawodów?

Przywilej otrzymania mieszkania służbowego mają nieliczni. W praktyce są to pracownicy służb - żołnierze zawodowi, policjanci, strażnicy graniczni, strażnicy leśni i strażacy. Do 2019 roku ten benefit przysługiwał także nauczycielom pracującym w miejscowościach mających do 5 tys. mieszkańców. Jakie są zasady przyznawania mieszkań w konkretnych zawodach?

Żołnierze zawodowi

Kwestię mieszkań służbowych dla żołnierzy zawodowych reguluje ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z 1995 roku. Informacje na ten temat można znaleźć w art. 21. Zgodnie z ust. 1„żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości”.

Aby móc skorzystać z tego przywileju, żołnierz musi złożyć wniosek. W dokumencie określa formę zakwaterowania - kwatera lub inny lokal mieszkalny, miejsce w internacie albo kwaterze internatowej lub wypłatę świadczenia mieszkaniowego. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor oddziału regionalnego właściwy dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową. Podczas ustalania powierzchni użytkowej kwatery uwzględnia się stanowisko służbowe żołnierza zawodowego oraz jego stan rodzinny. Obowiązuje w tym przypadku tzw. norma powierzchni użytkowej. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi ona nie mniej niż 16 m2. Dwie normy to metraż od 16 do 24 m2, trzy normy od 24 do 36 m2, zaś cztery od 36 do 48 m2 itd.