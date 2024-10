Zdaniem ekspertów obecna sytuacja na rynku powinna zostać potraktowana jako sygnał ostrzegawczy. Mamy bowiem do czynienia ze zjawiskiem nadpodaży, zwłaszcza drogich mieszkań. Nieruchomości nie sprzedają się już tak szybko, co może mieć związek z oczekiwaniem na uruchomienie rządowego programu wsparcia kredytobiorców hipotecznych.

Gdzie buduje się najwięcej mieszkań?

GUS przeanalizował wyniki we wszystkich województwach. Na tej podstawie udało się ustalić, w którym regionie wydano najwięcej pozwoleń na budowę, rozpoczęto budowę największej liczby mieszkań i oddano najwięcej nieruchomości do użytkowania. Absolutnym liderem jest woj. mazowieckie. Wydano w nim 40327 pozwoleń na budowę, rozpoczęto budowę 31744 mieszkań i oddano do użytku 23470 nieruchomości. Na kolejnych miejscach znalazły się woj. małopolskie (z wynikiem odpowiednio 19684, 14961, 13309), dolnośląskie (19369, 16124, 10438) i wielkopolskie (18216, 15536, 11865). Nieco słabiej wypadły woj. pomorskie, śląskie i łódzkie.

Branża budownictwa mieszkaniowego najsłabiej rozwija się w woj. opolskim. Od początku roku do sierpnia wydano tam 3857 pozwoleń, rozpoczęto budowę 2516 mieszkań i oddano do użytku 1614 mieszkań. Słabo wypada także woj. lubuskie i świętokrzyskie.

Więcej pozwoleń na budowę, ale mniej mieszkań

Zgodnie z danymi GUS w okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku oddano do użytku 128,8 tys. mieszkań. W podziale na deweloperów i inwestorów indywidualnych było to odpowiednio 78,5 tys. i 46,3 tys. Choć te liczby mogą wydawać się duże, w praktyce jest to prawie 11 proc. mniej niż w analogicznym okresie w 2023 roku. Słaby wynik zanotowano zwłaszcza w sierpniu. W porównaniu do lipca spadek wyniósł aż 21,7 proc.