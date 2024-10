Pomoc na cele mieszkaniowe. Pożyczki i zapomogi dla posłów

Oprócz wyżej opisanego dodatku mieszkaniowego funkcjonuje także fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z art. 41 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora mogą z niego korzystać parlamentarzyści oraz członkowie ich rodzin. Środki z funduszu są przeznaczone na pożyczki i zapomogi. Jak dokładnie to funkcjonuje?

Posłowie mają możliwość ubiegania się o pomoc na cele mieszkaniowe. Pomoc ta jest udzielana w formie pożyczek na preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie wynosi 1 proc. w przypadku pożyczki udzielonej na okres do 12 miesięcy lub 2 proc. w przypadku pożyczki do 24 miesięcy. Posłowie mogą przeznaczyć środki na sfinansowanie budowy lub zakupu domu jednorodzinnego, mieszkania, ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu, na wykup mieszkania od zakładu pracy oraz na remont i modernizację nieruchomości. O przyznaniu pożyczki decyduje marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej. Raty są potrącane z uposażenia poselskiego lub z diety parlamentarnej. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 30 tys. zł w przypadku remontu lub modernizacji domu lub mieszkania i 40 tys. w przypadku zakupu nieruchomości, wykupu od zakładu pracy, ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu.

Posłowie mogą skorzystać także z bezzwrotnej zapomogi. W tym celu muszą złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem. Zapomoga jest udzielana posłom i byłym posłom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb oraz osobom dotkniętym wypadkiem losowym, takim jak choroba, utrata mienia czy zgon członka rodziny. Ta forma pomocy może być także udzielona członkom rodziny posła i byłego posła w razie jego zgonu. Decyzję w sprawie przyznania zapomogi podejmuje marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii zespołu. Jej wysokość wynosi 3 tys. zł z możliwością zwiększenia.