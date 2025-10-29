Z tego artykułu się dowiesz: \W jaki sposób zmienia się dostęp Ukrainy do rynku unijnego?

Jak będą chronione wrażliwe produkty w handlu z Ukrainą?

Jakie środki ochronne dostają kraje UE w przypadku zakłóceń rynku?

Czy polskie embargo na zboża z Ukrainy pozostaje w mocy?

Po negocjacjach trwających w wakacje i po pozytywnej ocenie przez Radę Europejską w środę, 29 października, wchodzi w życie umowa handlowa z Ukrainą. Zawiera zmienione warunki wolnego handlu Ukrainy ze Wspólnotą Europejską, utrzymuje jednak sporo mechanizmów zabezpieczających unijny rynek przed zakłóceniami.

Umowa została zaakceptowana przez kraje członkowskie 13 października na Radzie Europejskiej, decyzja wkracza w życie 29 października, po 15 dniach od adopcji warunków umowy. Polska była za, sprzeciwiały się jedynie Słowacja oraz Węgry, jednocześnie najbardziej prorosyjskie kraje w UE.

– Zakończył się okres pełnej i jednostronnej liberalizacji importu towarów z Ukrainy i od dzisiaj, tj. 29 października 2025 r. obowiązuje nowa umowa, będąca powrotem do zasad handlu prowadzonego na podstawie Układu Stowarzyszeniowego między UE i UA – skomentowało na swojej stronie polskie ministerstwo rolnictwa.

Jak zmieniał się handel Unii Europejskiej z Ukrainą?

Warunki handlu z Ukrainą zmieniały się w ostatnich latach. Pierwszą umowę UE podpisała z Kijowem jeszcze w spokojnych czasach 2016 r., następnie w ślad za napaścią Rosji, Komisja Europejska podpisała z Ukrainą akt pod nazwą „Autonomiczne środki handlowe”. Było to unijne zawieszenie ceł na ukraińskie towary, wprowadzone w czerwcu 2022 r. dla wsparcia ukraińskiej gospodarki po inwazji Rosji, a także by ułatwić transport zboża, gdy Morze Czarne było celowo zablokowane przez Rosję.